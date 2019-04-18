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Sabıkalı Bursa hırsızı yakalandı

Bursa’da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

İHA | 18.04.2019 - 11:48..
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Osmangazi’ye bağlı Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kimliksiz bir şahsı sorguya aldı.

18 YIL HAPİS CEZASI OLAN HIRSIZ POLİSTEN KAÇAMADI

Polis ekipleri tarafından Bursa'da yakalanan şahsın Namık S. olduğu ortaya çıktı. Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Bursa’ya geldiği ortaya çıkan şahsın 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Sabıkalı Bursa hırsızı yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli tutuklandı.

Sabıkalı Bursa hırsızı yakalandı

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