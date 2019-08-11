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Safranbolu'da tur otobüsü yandı

Karabük Safranbolu'da Tayvanlı turistleri taşıyan tur otobüsünde yangın çıktı. Olay maddi hasarla atlatıldı.

AA | 11.08.2019 - 17:09..
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Antalya'dan Safranbolu'ya gelen K.K. idaresindeki 07 AGC 217 plakalı tur otobüsü, ilçe girişinde motor kısmından yanmaya başladı.

Diğer sürücülerin ve tesadüfen olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü'nün uyarısıyla yangını fark eden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun önünde durdu.

35 TAYVANLI TURİST VARDI

Kökçü'nün kontrolünde 35 Tayvanlı turist, 2 rehber ve şoför tahliye edildikten sonra yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Safranbolu'da tur otobüsü yandı

Cep telefonlarıyla otobüsü görüntülemeye çalışan Tayvanlı turistler, daha sonra başka bir araçla ilçedeki otellerine gönderildi.

Polis, otobüsün motor kısmında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Safranbolu'da tur otobüsü yandı

Safranbolu'da tur otobüsü yandı

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