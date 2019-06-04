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Sağlık Bakanlığı'ndan bayram tatlısı uyarısı

Bakanlık, bayramda sık ve çok miktarda tatlı tüketilmesinin, sindirim ve kan şekerine bağlı rahatsızlık yaratabileceği konusunda uyardı.

DHA | 04.06.2019 - 13:40..
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Sağlık Bakanlığı, bayramlaşmalarda ikram edilen şeker, çikolata, baklava, börek ve benzeri gıdaların enerji içeriğinin yüksek olduğu ve kan şekerini hızla yükselttiğini belirtti.

SİNDİRİM VE KAN ŞEKERİ RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Ramazan'da gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesi, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı'ndan bayram tatlısı uyarısı

"PORSİYONLAR KÜÇÜK VE ÇEŞİTLERİ AZ TUTULMALI"

Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak, ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel gibi  tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto, hoşaf, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilebilir."

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