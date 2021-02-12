65 yaş üstü koronavirüs aşılaması başladı

Koronavirüs aşı programında 2. doz aşılanmasına başlanan sağlık görevlilerinin ardından, 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada dün itibarıyla sağlık görevlilerin 2. doz aşılanmasına başlanmıştı. Sağlık görevlilerinin ardından, sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi ve onların aşılanmasına bugün başlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması ile 1. aşamada yer alan tüm grupların ilk doz aşılanması tamamlanmış olacak.

RANDEVU UYARISI

Dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin nasıl aşı randevusu alacağını anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı olan 65 yaş üstü vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. 72 yaşındaki Kerim Gezer de onlardan biri oldu. Aşıdan sonra herhangi bir ağrı hissetmediğini belirten Gezer, çok memnun kaldığını dile getirdi.

74 yaşındaki Ayşe Kaptan ve 75 yaşındaki Veysel Kaptan ise genel olarak aşılamadan memnun kaldıklarını ve sorun yaşamadıklarını dile getirirken, 69 yaşındaki Latife Özdamar, hiçbir acı hissetmediğini kaydetti.