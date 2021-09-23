ABD’de 65 yaş ve üzeri üçüncü doz için onay aldı

ABD’de 65 yaş ve üzeri üçüncü doz için onay aldı

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının üçüncü dozunun ABD’de onaylandığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan kişiler ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

İKİNCİ DOZDAN ALTI AY SONRA YAPILMASI TAVSİYE EDİLDİ

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.