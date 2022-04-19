ABD’de elektronik sigara araştırması: Organlarda, iltihaplanmaya neden oluyor

ABD’de elektronik sigara araştırması: Organlarda, iltihaplanmaya neden oluyor

Yapılan bir araştırma elektronik sigaranın tüm organlarda iltihaplanmaya neden olduğunu, aromalı türlerinin de özellikle kalp sağlığı üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD’de yapılan bir araştırma, elektronik sigaranın normal sigaralar kadar sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın neticesinde, elektronik sigaraların tüm organlarda iltihaplanmaya sebep olduğu sonucu ortaya çıkardı.

DHA’nın haberine göre; Kaliforniya San Diego Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Aydın Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, elektronik sigaraların ömrü kısalttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Elektronik sigaralar, normal sigaralar kadar tehlikeli. Gelecek nesillerin sağlığı için sigaranın her türlüsüne karşı olmalıyız. Nikotin, başta akciğerler olmak üzere birçok organa zarar veriyor ve ömrü kısaltıyor. Sigaranın ölümcül zararlarına karşı, elektronik sigaralar alternatif olarak gösteriliyor ancak elektronik sigaraların da normal sigaralar kadar zararlı olduğu ABD’de yapılan bir araştırmada bilimsel olarak kanıtlandı.”

“Bazı aromaların özellikle kalp üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır”

Elektronik sigaraların, mide ve bağırsaklarda hastalık riskini arttırdığını, özellikle de beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Tüm insanlık olarak bu konunun üzerinde titizlikle durmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Aydın, aromalı elektronik sigaralar üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına da dikkat çekti.

Çeşitli aromalar katılarak cazip hale getirilmeye çalışılan elektronik sigaraların insanları yanıltmaması gerektiğinin altını çizen Aydın, “Bazı aromaların özellikle kalp üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple uzmanların bu konuyu ciddi şekilde araştırması gerekmektedir.” dedi.

Aydın, sigarayla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi ve toplumları bu zehirden korumanın önemli olduğunun altını çizdi.