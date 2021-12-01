ABD'de Merck'in hapına onay verilmesine yeşil ışık

FDA'ya yapılan tavsiyede, koronavirüs hapının faydalarının risklerinden fazla olduğu belirtildi. Hapın, Omicron üzerinde etkili olduğu düşünülüyor.

Koronavirüse karşı aşının ardından hap da tedavi yöntemi olarak kullanılacak.

ABD'de, sağlık danışmanlarından oluşan bir kurul, Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Merck ilaç şirketinin geliştirdiği, ağızdan alınan koronavirüs ilacı Molnupiravir'i onaylamasını tavsiye etti.

FAYDALARI RİSKLERİNDEN FAZLA

FDA'ya tavsiyede bulunan bağımsız sağlık uzmanlarından oluşan kurul, 13'e 10 oyla Merck'in Molnupiravir ilacının koronavirüsün tedavisine faydalarının risklerinden fazla olduğuna karar verdi.

Oylama sonucunda ilaç, özellikle yaşlılar ve astım ya da obezite gibi sağlık problemleri olan, hafif ve orta şiddette koronavirüs hastalarına tavsiye edildi.

HAMİLELER KULLANMAMALI

Öte yandan uzmanlar, ilacın doğum problemlerine yol açma riski nedeniyle hamileler tarafından kullanılmaması gerektiğinin önemle altını çizdi ve FDA'ya, ilacın kadınlara hamilelik testinden sonra reçete edilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanların büyük bölümü, ilacın, klinik deneylerin kapsamadığı aşılı kişiler üzerinde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

OMICRON ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLİR

Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış görülen ve koronavirüsün Omicron varyantının da çıkmasının beklendiği ülkede, Molnupiravir'in virüse karşı mücadelede faydalı olabileceği ifade edildi.

Merck ise yeni varyant üzerinde test edilmemiş olan Molnupiravir'in diğer varyantlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak, Omicron üzerinde de etkili olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

HASTANEYE YATMA VE ÖLÜM RİSKİNE ETKİSİ

Şirket, geçen hafta klinik denemelerin nihai sonuçlarına göre ilacın, yetişkinlerde hastaneye yatma ve ölüm riskini, ilk açıklamalardaki gibi yüzde 50 değil yüzde 30 düşürdüğünü açıklamıştı.

ABD'li ilaç firması Pfizer de koronavirüse karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.