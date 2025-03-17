Adıyaman'da tüm iç organlarının ters yönde olduğunu öğrendi

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan bir genç, aniden şiddetli karın ağrıları yaşamaya başladı.

Şiddetlene ağrılara dayanamayan genç, Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada doktorları ve hastayı şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

TÜM İÇ ORGANLARI TERS

23 yaşındaki bir hastaya yapılan poliklinik muayenesinde, Türkiye’de ve dünyada nadir görülen doğuştan organlarının ters yerleşimli (Situs İnversus Totalis) olduğu belirlendi.

APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Ağrılarının bu durum nedeniyle gerçekleşmediği düşünülen hastada apandisit tespit edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve ekibi titiz bir çalışma ile kapalı (laparoskopik) ameliyat yöntemini kullanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat sonrası kontrolleri yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fedli Emre Kılıç, bu ve benzeri ameliyatların Kahta Devlet Hastanesi’nde yapılmakta olduğunu ve devamının geleceğini söyledi.