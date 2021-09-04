Afyonkarahisar'da koronavirüsü atlatan asırlık çınar

Üç hafta boyunca tedavi gören 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yaşam mücadelesini kazandı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Ayşe Karatay (116), akraba ziyareti sonrası koronavirüse yakalandı.

Karatay, memleketinde yoğun bakımda tedavi görmeye başladı.

3 HAFTADA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çocuklarının başvurusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne nakledilen ve yaklaşık 2 hafta tedavi gören asırlık çınar, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından koronavirüsü atlattı.

Yoğun bakımdan çıkarılan Karatay'ın, ilerleyen yaşı ve hastalık sonrası meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hastanenin servisinde bir süre daha kalacağı öğrenildi.

116 yaşında koronavirüsü yendi

"BİR DOZ SİNOVAC AŞISI OLMUŞTU"

Hastanın oğlu İbrahim Karatay (60), annesine 1 doz Sinovac aşısı yaptırdıklarına dikkat çekerek herkesi 2 doz aşı olmaya davet etti.

Annesinin iyileşmeye başlamasıyla oldukça mutlu olan İbrahim Karatay, “Sıhhati şu anda çok iyi, daha iyiye gidiyor. 1 doz Sinovac aşısı yaptırmıştı, 2’nci aşıyı yaptırmadı. Annem bunu atlattığı için çok mutluyum. İnşallah Allah daha da uzun ömürler verir. Belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi. Ben 2 doz aşımı oldum. Şimdi 3’üncüyü de olmayı düşünüyorum. Yurt dışından gelen arkadaşlar çok fazla ve aşı olmayanların hepsi de yoğun bakımda. Aşı olanlar ise ayakta atlatıyor.” dedi.