Kist hidatik nedeniyle sol akciğerinde harabiyet olan 14 yaşındaki Merve Bulut, bu süreçte bir de koronavirüse yakalandı. Bulut, geçirdiği 3 ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ikamet eden Merve Bulut (14), eylül ayında nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Bulut’a halk arasında köpek kisti olarak da bilinen kist hidatik teşhisi konuldu.

AA’nın haberine göre; Bulut, İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bulut'un akciğerindeki kistin çıkarılması için ameliyat kararı alınsa da koronavirüs testi pozitif çıkınca ameliyat ertelendi.

Ameliyat sonrası akciğerde sönme oluştu

Ekimdeki operasyonla kisti çıkarılan Bulut'un akciğerinde, ameliyat sonrası oluşan enfeksiyon nedeniyle sönme oluştu.

Sol akciğerinin bir bölümü alındı

İkinci ameliyatında da akciğerinde istenen iyileşmenin görülememesi üzerine üçüncü kez ameliyat masasına yatan Bulut, sol akciğerinin bir bölümünün alınmasıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akgün Oral ve Prof. Dr. Kenan Can Ceylan'ın kontrolünde süreci başarıyla atlatan Merve Bulut, taburcu edildi.

Akciğer harabiyeti olan çocuk, İzmir'de sağlığına kavuştu VİDEO



“Ciddi bir hayati tehlike atlattı”

Bulut'un akciğerine büyük hasar veren kistin koronavirüs sonrası bronşlara açıldığını, tablonun daha da kötüleştiğini belirten BÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akgün Oral, tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. İlk ameliyatın ardından memleketine uğurladıkları Merve Bulut'un, akciğerinde sönme oluşması üzerine tekrar İzmir'e sevk edildiğini anlatan Oral, ikinci ameliyatta da akciğerde istenen genişlemenin olmaması üzerine sol akciğerin bir bölümünün tamamen çıkarılmasına karar verdiklerini kaydetti. Oral, Bulut'un ameliyat sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ciddi bir hayati tehlike atlattığını söyledi.

“Akciğeri eski haline gelmiş durumda”

Fakültenin Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan da yaklaşık 5 saat süren son operasyonun oldukça zorlu geçtiğini söyledi. Hastanın akciğerinde ameliyatla çıkarmak istedikleri bölgede sıkı ve sert yapışıklıklar bulunduğunu, bunun ameliyatı güçleştirdiğini aktaran Ceylan, "Yaptığımız ameliyatta bunların üstesinden geldik. Akciğeri eski haline gelmiş durumda. Haraplaşmış olan akciğerin alt kısmını çıkardığımız için enfeksiyon riskini atlattı. Şu an rahat nefes alabiliyor, beslenmesi iyi ve ağrıları azaldı." ifadelerini kullandı.

"Hayat kurtarmak istiyorum"

Merve Bulut da sıkıntılı günler geçirdiğini, geçirdiği ameliyatların ardından sağlıklı nefes alabildiği için mutlu olduğunu ifade etti. Hastalık teşhisinden önce de doktor olmayı hayal ettiğini, tedavisi sürecinde bu hayalinin güçlendiğini anlatan Bulut, "Hastaneye yattığımda doktorların nasıl çalıştığını gördüm. Doktorlara olan hayranlığım daha da arttı. Hatta ben de profesör olmak istiyorum. İnşallah beni ameliyat eden doktorlarım gibi hayat kurtarmak istiyorum." dedi.

Baba Mesut Bulut da kızına ilk teşhis konulduğunda çok korktuğunu, Merve'nin zor bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu ve yüzünün güldüğünü, doktorlara minnettar olduklarını kaydetti.