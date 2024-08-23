Akciğer kanseri aşısı için denemeler başladı Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkedeki hastalar üzerinde denenmeye başlandı.

Haber Merkezi

Her yıl 1,8 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve dünyanın en yaygın kanser ölümleri arasında bulunan akciğer kanserinin tedavisi bulundu.

Tümörlerin yayıldığı ileri evrelerde hastaları hayattan koparan bu ölümcül hastalık için uzmanlar, yeni bir aşıyı test etmeye başladı.

BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen bu aşı, küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi edecek.

7 ÜLKEDE DENEMELER BAŞLADI

Faz 1 klinik deneme, BNT116'nın insanlardaki ilk çalışması olup, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma merkezinde başlatıldı.

Genel olarak, cerrahi veya radyoterapi öncesi erken evreden ileri evre hastalık veya nükseden kanser vakalarına kadar, yaklaşık 130 hasta bu denemeye dahil edilecek.

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞMAK İÇİN VÜCUDU HAZIRLIYOR

Aşı, Covid-19 aşılarına benzer şekilde mRNA (mesajcı RNA) kullanıyor ve bağışıklık sistemine KHDAK’ten alınan tümör belirteçlerini sunarak, bu belirteçleri ifade eden kanser hücreleriyle savaşması için vücudu hazırlıyor.

SAĞLIKLI HÜCRELER ZARAR GÖRMEYECEK

Bu yöntemle, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirmek hedefleniyor, bu da kemoterapinin aksine daha güvenli bir tedavi süreci sunuyor.

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Akciğer kanseri, erken evrelerde genellikle belirgin semptomlara neden olmaz, ancak ilerledikçe çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir. İşte akciğer kanserinin yaygın belirtileri:

Sürekli öksürük:

Özellikle yeni başlayan ya da mevcut öksürüğün kötüleşmesi durumunda dikkatli olunmalıdır.

Öksürükle kan gelmesi:

Balgamda kan görülmesi, akciğer kanserinin önemli bir belirtisi olabilir.

Nefes darlığı:

Akciğer dokusunda büyüyen bir tümör, hava yollarını tıkayarak nefes darlığına yol açabilir.

Göğüs ağrısı:

Göğüs bölgesinde sürekli veya nefes alırken artan ağrılar hissedilebilir.

Ses kısıklığı:

Tümörün sinirleri etkilemesi sonucu ses kısıklığı meydana gelebilir.

İştahsızlık ve kilo kaybı:

Nedeni bilinmeyen kilo kaybı ve iştahsızlık, kanserin genel belirtilerindendir.

Yorgunluk:

Sürekli yorgunluk hissi, kanserin vücutta yarattığı genel bir etki olabilir.

Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları:

Bronşit veya zatürre gibi enfeksiyonların sık tekrarlaması da bir işaret olabilir.