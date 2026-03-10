Gebeliğin 12. haftası: İlk trimester tamamlanırken bebeğin gelişimi hızlanıyor

Gebeliğin 12. haftası, ilk trimesterin sonuna yaklaşılan önemli dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu haftalarda bebeğin temel organlarının büyük bölümü oluşmuş durumda olurken gelişim süreci hız kesmeden devam ediyor. Bebeğin yüz hatları giderek daha belirgin hale gelirken vücudun genel yapısı da daha dengeli bir görünüm kazanmaya başlıyor. Anne adayları açısından ise erken gebelik döneminde sık görülen mide bulantısı, koku hassasiyeti ve yoğun yorgunluk gibi şikayetlerin bazı kişilerde hafiflemeye başladığı bir süreç yaşanabiliyor.

BEBEĞİN BOYU VE AĞIRLIĞI

Gebeliğin 12. haftasında bebeğin boyu ortalama 5–6 santimetreye ulaşabiliyor ve ağırlığı yaklaşık 14–18 gram civarında olabiliyor. Bu dönemde bebek büyüklük olarak genellikle bir lime ya da küçük bir erik büyüklüğünde olarak ifade ediliyor. Baş bölgesi vücuda göre hala daha büyük görünse de vücut oranları giderek dengelenmeye başlıyor.

HAREKETLER VE REFLEKSLER ARTIYOR

Bebeğin kas ve sinir sistemi gelişmeye devam ettikçe hareketleri de daha aktif hale geliyor. Ultrason muayenesi sırasında bebeğin kol ve bacaklarını oynattığı, bazen de küçük refleks hareketler yaptığı görülebiliyor. Ancak bu hareketler henüz anne adayı tarafından hissedilecek kadar güçlü olmuyor.

ORGANLAR ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR

Bu haftalarda bebeğin kalbi düzenli şekilde atmaya devam ederken böbrekler idrar üretmeye başlıyor. Sindirim sistemi gelişimini sürdürürken bağırsaklar karın boşluğundaki yerini almaya başlıyor. Bu gelişmeler bebeğin vücudundaki temel sistemlerin daha koordineli çalışmasına yardımcı oluyor.

CİNSİYET TAHMİNİ YAPILABİLİYOR

Gebeliğin bu haftalarında bebeğin dış genital yapısı büyük ölçüde şekillenmiş oluyor. Bu nedenle bazı ultrason muayenelerinde doktorlar bebeğin cinsiyeti hakkında tahminde bulunabiliyor. Ancak bu haftada yapılan değerlendirmeler kesin sonuç anlamına gelmeyebiliyor ve çoğu zaman cinsiyet bilgisi ilerleyen haftalarda daha net şekilde belirlenebiliyor.

ANNE ADAYINDA GÖRÜLEBİLEN DEĞİŞİMLER

Bazı anne adaylarında mide bulantısı ve koku hassasiyeti devam edebilirken bazı kişilerde bu şikayetlerin azaldığı görülebiliyor. Rahmin büyümesiyle birlikte alt karın bölgesinde hafif bir dolgunluk hissi oluşabiliyor. Çoğu anne adayında dışarıdan belirgin bir karın görünümü henüz oluşmasa da dar kıyafetlerin eskisi kadar rahat olmaması bu değişimin ilk işaretlerinden biri olabiliyor.

İLK TRİMESTER TARAMA TESTLERİ

Gebeliğin 11–13. haftaları arasında yapılan ilk trimester tarama testleri bu döneme denk geliyor. Bu değerlendirmede bebeğin ense kalınlığı ölçülüyor ve bazı kan değerleri inceleniyor. Amaç kromozomal anomaliler açısından risk değerlendirmesi yapmak.