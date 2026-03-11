Kahramanmaraş'ta yüzde 75 yanıklı genç, 17 ameliyatla sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş’ta yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ökkeş Can Baykuş, geçen yıl ziyaretine gittiği dayısına ait atölyede soba yakıldığı sırada tiner bidonunun patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Baykuş, yapılan ilk müdahalenin ardından aynı gün Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan incelemelerde Baykuş’un vücudunun yüzde 75’inde ağır yanık oluştuğu tespit edildi.

YOĞUN BAKIMDA ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Merkezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç hasta, aylar süren zorlu bir tedavi sürecinden geçti.

Bu süreçte Baykuş’a 11 eskarektomi (yanmış dokunun temizlenmesi), 5 deri grefti ve bir yapay deri uygulaması olmak üzere toplam 17 ameliyat gerçekleştirildi. Uzun süren operasyonlar ve yoğun bakım tedavisi sonrası Baykuş’un sağlık durumunun giderek iyileştiği bildirildi.

"BU TÜR VAKALARDA HAYATTA KALMA ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Erkılıç, hastanın hastaneye getirildiğinde hayati riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Erkılıç, ağır yanık vakalarının son derece kritik olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Yaklaşık 12 temizleme operasyonu ve 5 deriyle kapatma ameliyatı yapıldı. Yüzde 75 yanık majör bir yanıktır ve hayatta kalma oranı oldukça düşüktür. Türkiye’de vücudunun yüzde 70’inden fazlası yanmış olup hayatta kalabilen hasta sayısı oldukça azdır. Hastamız başarılı geçen tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

REHABİLİTASYONLAR VE YENİ OPERASYONLAR PLANLANIYOR

Ağır yanık vakalarının yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da hastaları etkilediğini ifade eden Erkılıç, Baykuş için fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını söyledi.

Yanık izlerinin azaltılması ve el fonksiyonlarının yeniden kazanılması için ilerleyen süreçte plastik cerrahi operasyonlarının da planlandığını belirten Erkılıç, ağır yanık hastalarında uzun süreli takip ve rehabilitasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR HAYATTAYIM"

Zorlu tedavi sürecini geride bırakan Ökkeş Can Baykuş ise hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zor günler geçirdiğini söyledi.

Hayatta kalmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Baykuş, şunları söyledi:

Tedavi sürecim çok ağır geçti. Allah’a şükür hayattayım. El cerrahisinde devam eden ameliyatlarım var. Aynı zamanda her gün fizik tedaviye gidiyorum. Yanık tedavisi gören hastalara morallerini yüksek tutmalarını ve yaşama tutunacaklarına inanmalarını tavsiye ediyorum. Ben inandım ve başardım.

"BUGÜNLERE ULAŞMAK BÜYÜK MUTLULUK"

Anne Senem Baykuş da oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasının kendileri için büyük bir sevinç olduğunu belirterek tedavi sürecinin aile için oldukça zorlu geçtiğini ifade etti. Baykuş, bugünlere ulaşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.