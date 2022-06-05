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    Ankara'da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada

    Ameliyat olan Elif'i hastane bahçesinde bekleyip pencereden görünce el sallayan kardeşlerin masum sevinçleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Bakan Koca, Elif'in yakında sağlığına kavuşacağını söyledi.
    • 05.06.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 13:52
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    Ankara'da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada

    Ankara’da, hastane önüne gelen çocuklar, ameliyat olan kardeşleri Elif’i pencereden görünce büyük bir mutluluk yaşadı.

    Kardeşleri Elif’e öpücükler gönderip el sallayan çocukların masumiyeti ve heyecanı, o sırada hastane bahçesinde bulunan Ramazan Mervan Kurt isimli şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çocukların kardeşlerine seslenip el salladığı o anlar, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı.

    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntülere ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

    “Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak”

    Bakan Koca, kist hidrat tanısıyla ameliyat olan Elif’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

    “Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. ELİF VE KARDEŞLERİ YAKINDA KAVUŞACAK.”

    Ankara'da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci VİDEO

    Ankara da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada #1

    Ankara da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada #2

    Ankara da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada #3

    Ankara da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada #4

    Ankara da, hastane bahçesinde kardeşlerini bekleyen çocukların sevinci kamerada #5


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