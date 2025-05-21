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Sosyal medya üzerinden kurulan hesaplar ve internet siteleri aracılığıyla, bireyler doğrudan telefon numaralarıyla iletişim kurarak anne sütü pazarlamaya başladı. Üstelik bu sütler yalnızca bebekleri için süt bulamayan annelere değil; sporcular, bağışıklık hastaları ve hatta kanserle mücadele edenler tarafından da satın alınıyor.

Kanal D Haber'in haberine göre; bazı internet sitelerinde "sahibinden anne sütü" başlığıyla açılan ilanlarda, litresi 100 dolara kadar çıkan fiyatlarla satış yapıldığı görülüyor. Yasa dışı bu ticarette, sütlerin güvenliği ve hijyeni tamamen belirsiz.

"İNEK SÜRÜ KOYUP GÖNDERSEM KİM ANLAYACAK"

Bu satışlara dair en çarpıcı nokta ise sütü satan kişilerin bazı açıklamaları. Yapılan telefon görüşmelerinde satıcılardan biri, inek sütünü anne sütü diye satabileceğini açıkça dile getirerek, bu alandaki denetimsizliğe dikkat çekiyor:

"Sahtekarlık çok. İnek sütü göndersem bile kimse fark etmez. Kilosu 2000 lirayı bulur."

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILIYOR

Sadece internet siteleri değil; Facebook ve Instagram gibi platformlarda da sütünü satmak isteyenlerin numaralarını paylaştığı gruplar artmaya başladı. Ancak bu kontrolsüz ticaret, uzmanlara göre ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

"ANNE SÜTÜ, ENFEKSİYON KAYNAĞINA DÖNÜŞEBİLİR"

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, internetten edinilen anne sütlerinin potansiyel bir enfeksiyon riski taşıdığını belirtiyor:

Bu sütlerin taşıdığı hastalıkları bilmeden tüketmek son derece tehlikeli. Tüberküloz, hepatit türleri, brucella gibi bulaşıcı hastalıkların aktarılması mümkün. Sütün nasıl saklandığını, ne şekilde gönderildiğini bilmeden tüketmek hayatı tehdit edebilir.

YETİŞKİNLERDE FAYDASI YOK, RİSKİ ÇOK

Bazı sporcular ya da ciddi hastalıklarla mücadele eden yetişkinlerin "bağışıklığı güçlendiriyor" düşüncesiyle anne sütü tükettiği görülse de, bu konuda herhangi bir bilimsel dayanak yok. Uzmanlar, yetişkinler için anne sütünün iyileştirici bir etkisinin olmadığını, aksine risklerinin büyük olduğunu vurguluyor.