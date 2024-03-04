Araştırma: Eğitim seviyesinin yükselmesi, ölüm riskini azaltıyor Bilim insanları, eğitim düzeyi ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

AA

ABD'de eğitim ile yaşlanma hızı arasındaki ilişki incelendi.

Veriler, eğitim seviyesinin yükselmesinin yaşlanmayı yavaşlatabileceğini söylüyor.

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, çocuklarının ebeveynlerinden daha yüksek seviyede eğitim almasının daha yavaş yaşlanmayla ilişkili olabileceğini tespit etti.

Eğitimin yaşlanmaya etkilerini incelediler

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Framingham Heart Study" adlı çalışmada, 1948'den bu yana 3 nesilden 14 bin 106 katılımcının verilerini inceleyerek, eğitimin yaşlanma üzerindeki etkilerini analiz etti.

Araştırmacılar, söz konusu verilerle elde edilen kan testlerinden faydalanarak DNA'ların incelendiği bir yöntem kullandı. Katılımcıların yaşlanma hızını hesaplamaya çalıştılar.

Üç nesilden elde edilen verilerle, çocukların eğitim seviyelerini ebeveynlerininkiyle kıyaslayan araştırmacılar, kardeşler arasındaki eğitim düzeyi farklılıklarını da inceledi.

Ölüm riskini azaltıyor

Araştırmacılar, katılımcıların ek olarak gördüğü her 2 yıllık eğitime karşılık, yaşlanma hızının yüzde 2 ila 3 yavaşlayabileceğini ve bu yavaşlamanın ölüm riskini yaklaşık yüzde 7 azaltabileceğini saptadı.

İlk kez eğitim düzeyi ile biyolojik yaşlanma ve yaşam süresinin ilişkilendirildiği kaydedilen çalışma, ebeveynlerinden daha yüksek seviyede eğitim almış katılımcıların daha yavaş yaşlandığını, daha uzun süre ve sağlıklı yaşadığını ortaya koydu.

Çalışma, "JAMA Network Open" dergisinde yayınlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)