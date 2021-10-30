Aşırı yemenin vücutta yarattığı olumsuz 6 etki

Doymanıza rağmen daha fazla yeme isteği içerisine giriyorsanız, aşırı yemenin vücudunuzda yaratması muhtemel zararlarını öğrenmeye ne derseniz?

Aşırı yeme, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa zarar verdiği için vücudunuz için korkunç sonuçlar doğurabilir. Çoğunuz için sürpriz olmasa da, aşırı yemenin midenizi parçalayabileceğinden ve genel vücut kompozisyonunda değişikliklere neden olabileceğinden sağlığınızın dengesini bozabileceğini belirtmek yerinde olacaktır.

Yayınlanan bir araştırma, aşırı yemenin ara sıra vücudunuzda herhangi bir yan etkiye neden olmamasına rağmen, düzenli olarak yapıldığında kilonuzu, yağ konsantrasyonunuzu ve hatta kan şekeri seviyenizi etkileyebileceğini söylüyor. Ayrıca, aşırı yemenin ana riski, genel sağlığınızın risk portföyünü artırabilecek yüksek kalori alımıyla ilişkilidir. İşte, aşırı yeme dürtüsünü bastrırmanız için 6 neden;

1. VÜCUTTA YAĞ BİRİKİMİ ARTAR

Sık sık aşırı yemek yerseniz, zamanla bu, sindirim sürecinizi yavaşlatacak ve bu da yiyecekleri daha uzun süre midenizde depolayarak vücutta fazla yağın depolanmasını teşvik edecektir. Yapılan bir araştırmaya göre vücutta aşırı yağ birikmesi ve ihtiyaçtan fazla besin alınması istenmeyen kilo alımına ve obeziteye yol açmaktadır.

2. ŞEKER HASTALIĞINA YOL AÇABİLİR

Aşırı yeme yoluyla aşırı kilolu olmak tip 2 diyabet riskinin arkasındaki en büyük faktördür. Bunun nedeni, kronik aşırı yemenin kan hücrelerini kan şekerini enerjiye dönüştürmesini durdurması ve kan şekeri seviyenizi kontrol etmeyi zorlaştırması ve böylece diyabet riskini artırmasıdır.

3. UYKU SAĞLIĞINI BOZAR

Aşırı yeme, kişinin kendini uyuşuk hissetmesine neden olur ve kişi yeme dürtüsünün üstesinden gelmek için uyanık kalmaya ve yemek yeme fırsatları yaratmaya meyilli olduğundan uyku düzenini etkiler.

4. KARDİYOVASKİLER SAĞLIK RİSKİ ARTAR

Aşırı yeme, kalp hastalıkları ve diğer sağlık sorunları olasılığını artırabilir. Aşırı yeme stres hormonu norepinefrini serbest bırakabilir ve bu da kalp atış hızını ve kan basıncını artırır. Yapılan bir araştırmaya göre, halihazırda kalp hastalığı olan insanlar için, büyük bir yemeğin ardından sadece iki saat sonra kalp krizi riski dört kat daha fazla artıyor.

5. SİNDİRİM SİSTEMİNİ BOZAR

Aşırı yeme, özellikle sağlıksız yiyecekler sindirim sisteminize zarar verebilir. Asit reflü, mide ekşimesi, sızdıran bağırsak sendromu, aşırı şişkinlik ve gaz gibi bir tür sindirim sıkıntısı çekebilirsiniz . Ayrıca iştahı uyaran ghrelin ve iştahı bastıran leptin gibi açlık hormonlarını rahatsız ederek açlık düzenlemenizi de etkileyebilir.

6. BEYİN FONKSİYONLARINI BOZABİLİR

Çok miktarda yüksek kalorili yiyeceklerin hafıza kaybına ve zihinsel yeteneklerin azalmasına neden olduğu bilindiğinden, aşırı yeme beyin fonksiyonlarını bozabilir. Aslında, bir Beslenme ve Diyabet araştırması, aşırı yemenin beyne tokluk ve doygunluk sinyallerinin iletilmesine yardımcı olan bir hormon olan uroguanilin üretimini bozduğunu buldu.