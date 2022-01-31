Aspirin alımının tehlikeli olduğu 10 durum

Genellikle ağrı kesici olarak kullanılan aspirinler belirli durumlarda sağlık açısından risk oluşturabiliyor. İşte aspirin alımının sağlık riski oluşturduğu 10 durum.

Aspirin, resmi olarak onaylanmış bir ilaçtır. Aspirinin aktif maddesi, esas olarak ağrı ve ateşi azaltarak hareket eden asetilsalisilik asittir. Bununla birlikte, bu ilaç sağlık birkaç durumda zararlı olabilir.

Aspirin, esas olarak hafif veya orta dereceli ağrının giderilmesi için kullanılan bir ilaçtır. Baş ağrısı, diş, adet, kas veya sırt ağrısı gibi ağrılar için kullanılır. Ayrıca ateşli hallerde de kullanılabilir.

Genel olarak, aspirin güvenli bir ilaçtır. Ancak, her ilaç gibi, farklı yan etkilere de neden olabilir.

ASPİRİN ALIMININ TEHLİKELİ OLDUĞU 10 DURUM

Aspirin tüketiminin sağlık açısından tehlikeli olduğu birtakım durumlar vardır. Sağlık riski oluşturabileceği için bu durumlarda aspirin alınmamalıdır veya mutlaka bir uzmana danışılmalıdır:

- Aspirine alerjiniz varsa.

- İlacın diğer bileşenlerine alerjiniz varsa.

- Mide ülseri, bağırsak veya mide rahatsızlığı varsa.

- Anti-inflamatuarlar ilaçlar, aspirin ve diğer ağrı kesicileri alırken astım tipi alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, boğulma ve bazı durumlarda nefes alırken öksürme veya hırıltı) yaşadıysanız.

- Astımınız varsa.

- Kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi ediliyorsanız.

- Aspirinin neden olduğu veya arttığı astımla ilişkili nazal polipleriniz varsa.

- Hemofili veya diğer kan pıhtılaşma problemleri olması durumunda.

- Böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi böbrek ve karaciğer hastalığınız varsa.

- Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz.

ASPİRİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL ALINIR?

Aspirini güvenli bir şekilde almak için tüm tehlikeli olabileceği durumları göz önünde bulundurmak ve doktorunuz tarafından belirtilen uygulama talimatlarına uymak gerekir.

Sağlık otoritelerine göre yetişkinler ve 16 yaşın üzerindeki gençler için olağan doz 4 veya 6 saatte bir 1 tablettir (500 mg asetilsalisilik asit).

Sağlık için risk oluşturabileceği için 24 saatlik bir süre içinde 8 tablet (4 gram asetilsalisilik asit) tüketimi aşılmamalıdır.

Öte yandan, karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında azalma gibi hastalıklara sahip kişiler aspirin kullanmadan önce bir uzmana danışmalıdır. Uzmanlar ayrıca ilacın aç karnına alınmamasını tavsiye ediyor.