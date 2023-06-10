Bakan Koca paylaştı: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılmış olan akciğer naklini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda" notunu ekledi.

ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir ilk olan gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de bir ilk

Bakan Koca paylaşımında, 68 yaşındaki bir hastaya nakledilen akciğer için, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye uygulanan nakil olduğunu belirtti.

"68 yaşındaki hastamız iyi durumda"

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: