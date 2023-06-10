Bakan Koca paylaştı: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir ilk olan gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de bir ilk
Bakan Koca paylaşımında, 68 yaşındaki bir hastaya nakledilen akciğer için, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye uygulanan nakil olduğunu belirtti.
"68 yaşındaki hastamız iyi durumda"
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
“YENİ AKCİĞERLE İLK NEFES”
Ülkemizde bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer nakli dün gerçekleştirildi. Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM Akciğer Nakli Ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı.