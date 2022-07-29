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    Bakan Koca'dan eczanelerle ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesinin güncelleneceğini belirtti.
    • 29.07.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:15
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    Bakan Koca'dan eczanelerle ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Eczaneler Birliği Başkanı ve heyetiyle toplantı yaptığını belirterek açıklamalarda bulundu.

    "Gerekli ilaç listesi güncellenecek"

    DHA'nın haberine göre; Bakan Koca, toplantıda alınan kararları Twitter hesabından açıklayarak,şu ifadelere yer verdi:

    "Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık. Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel iyileştirme stok yönetimi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek olup, tedarik sürecindeki minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın sahiplerine hayırlı olsun."

    Bakan Koca dan eczanelerle ilgili açıklama #1

    Bakan Koca dan eczanelerle ilgili açıklama #2

    Bakan Koca dan eczanelerle ilgili açıklama #3

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