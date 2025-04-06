Beyin kanserine yakalandı: 14 ay ömrü kaldı

Haber Merkezi

59 yaşındaki Paul Fletcher, bu yılın başlarında araba kullanırken bir dönüşü kaçırmak gibi birkaç 'tuhaf' unutkanlık yaşadığını fark etti.

Başlangıçta bu durumu basit bir unutkanlık olarak geçiştiren Fletcher, bu olayların aslında kendisine 14 ay yaşam süresi tanıyan ölümcül bir beyin kanserinin tek belirtisi olduğunu sonradan öğrendi.

BEYİNDE 2 TÜMÖR OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bu garip unutkanlıklar yalnızca bir gün sürdü, fakat 24 saat içinde Fletcher, Gloucestershire'daki evinin mutfağında korkunç bir nöbet geçirerek yere yığıldı.

Hemen hastaneye kaldırılan Fletcher’ın beyninde iki tümör olduğu tespit edildi.

Doktorlar, 59 yaşındaki temizlik şirketi sahibine, beyin kanserinin en ölümcül ve hızlı yayılan türlerinden biri olan 'glioblastoma' hastalığını teşhis etti.

'Glioblastoma', genellikle kısa süreli yaşam beklentileriyle bilinen bir hastalık olarak, Fletcher'a sadece 14 ay yaşama şansı tanıdı.

"HİÇBİR SEMPTOMU YOKTU"

Fletcher’ın eşi Jo, kocasının 6 Şubat'ta yaşadığı hafıza kaybı dalgasını hatırlayarak, ikisinin de bu durumu 'garip ama önemsiz' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Eşi Jo Fletcher, "Yolun aşağısında bir işe gitti ve dönüşü kaçırdı. Geri dönerken başka bir dönüşü daha kaçırınca 'bu biraz garip' diye düşündü." dedi.

Ayrıca, Fletcher’ın o gün çantasının kaybolduğunu düşündüğü ancak aslında ofisinde bulduğu gibi bir durum da yaşandı.

Jo, o güne kadar baş ağrısı ve baş dönmesi gibi beyin tümörünün tipik belirtileriyle karşılaşmadıklarını ifade etti.

24 SAAT İÇİNDE DURUM CİDDİ HALE GELDİ

Ertesi gün, Fletcher aniden dalgın görünmeye başladı ve mutfakta yere yığıldı.

Ailesi, bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

21 yaşındaki oğlu Jack, annesiyle birlikte hemen yardım çağırdı.

Jack, o anlarla ilgili "Ağzından kan geliyordu, çok korkutucuydu," ifadelerini kullandı.

Fletcher, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılmadan önce üç nöbet daha geçirdi.

İlk başta beyin enfeksiyonu şüphesiyle tedaviye alınan Fletcher’a, yapılan taramalar sonucu kanser teşhisi kondu.

2 TÜMÖRDEN BİRİ ALINDI

Fletcher’a yapılan ameliyatla tümörlerden biri başarıyla çıkarıldı.

Şu anda kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle diğer tümörün tedavi edilmesi bekleniyor.

Ancak, hastalığın tekrarlama ihtimali de bulunuyor.

Beyin Tümörü Vakfı'na göre, 'glioblastoma' hastalarının çoğu yalnızca 12 ila 18 ay arasında hayatta kalabiliyor.,

20 HASTADAN BİRİ BEŞ YIL YAŞAYABİLİYOR

Teşhis sonrası sadece 20 hastadan biri beş yıl hayatta kalabiliyor.

Jo Fletcher, kocasının sağlığını iyileştirmek için farklı adımlar attıklarını belirterek, "Keto diyeti yapıyoruz, her gün yürüyüşe çıkıyoruz, şeker kullanmıyoruz," dedi.

Çift, aynı zamanda beyin kanseri tedavisi için yapılan araştırmaların finansmanına katkıda bulunmak amacıyla Beyin Tümörü Vakfı'na bağış topluyor.

Bu hastalık, her yıl İngiltere'de yaklaşık 3.000, Amerika'da ise 12.000 kişiyi etkiliyor.