Bin 616 yeni hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 616 yeni hekim ataması yaptıklarını duyurdu.

120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında, illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarına dair detayları X hesabından paylaşan Bakan Memişoğlu, hekimlere başarılar diledi.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasında şu detaylar yer aldı:

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

1.616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI"

120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik.



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