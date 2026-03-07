Kötü nefes kokusunun gerçek sebepleri: İşte 6 ihtimal

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalmak, ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Ancak sürekli ve yoğun şekilde devam eden kötü nefes kokusu her zaman oruçtan kaynaklanmayabilir.

Ağız ve diş sağlığından mide problemlerine, sinüs enfeksiyonlarından bazı sistemik hastalıklara kadar birçok farklı durum ağız kokusuna yol açabiliyor.

Özellikle gün boyu devam eden ve geçmeyen kötü nefes kokusu, vücudun verdiği önemli bir sağlık sinyali olabilir.

Diş ve diş eti hastalıkları:

Ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri diş çürükleri, diş eti iltihabı (gingivitis) ve ilerlemiş diş eti hastalıklarıdır. Ağız içinde biriken bakteriler kötü kokulu gazlar üreterek nefes kokusuna neden olabilir.

Sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonları:

Sinüslerde biriken iltihap ve mukus, ağızdan gelen kötü kokunun önemli nedenlerinden biridir. Özellikle kronik sinüzit yaşayan kişilerde bu durum daha sık görülür.

Mide ve sindirim sistemi hastalıkları:

Reflü, gastrit ve mide enfeksiyonları da ağız kokusuna yol açabilir. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, nefeste kötü bir kokuya neden olabilir.

Bademcik taşı:

Bademciklerin içinde oluşan küçük beyaz taşlar bakterilerle dolu olduğu için oldukça keskin ve rahatsız edici bir kokuya sebep olabilir.

Diyabet:

Kontrol altına alınmayan diyabet hastalarında nefeste aseton benzeri bir koku oluşabilir. Bu durum kan şekerinin ciddi şekilde yükseldiğinin işareti olabilir.

Karaciğer ve böbrek hastalıkları:

Bazı ileri karaciğer veya böbrek rahatsızlıklarında vücuttaki toksinlerin yeterince atılamaması, nefeste farklı ve yoğun kokulara neden olabilir.