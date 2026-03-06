Kayseri’de dedesini sigara nedeniyle kaybeden doktor, 23 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir’in bağımlılıkla mücadelesi, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken yaşadığı bir olayla başladı. Yaklaşık 50 yıl sigara kullanan dedesi İrfan Atik’in 2003 yılında kalp krizi geçirmesi ve ardından KOAH teşhisi konulması, Özdemir’i derinden etkiledi.

Bu süreçte sigaranın zararlarına karşı farkındalığı artan Özdemir, üniversite yıllarında Kayseri’de Yeşilay ile tanışarak gönüllü faaliyetlere katıldı. Broşür dağıtan, etkinliklerde görev alan Özdemir, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilk adımını bu dönemde attı.

DEDESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA MESLEK YOLUNU BELİRLEDİ

Özdemir, tıp fakültesinin son sınıfında okuduğu 2008 yılında dedesini 63 yaşında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti. Bu kayıp, mesleki tercihinde belirleyici oldu.

Göğüs hastalıkları alanında uzmanlaşmayı seçen Özdemir, bugün Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği’nde görev yaparken aynı zamanda bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

"DEDEM ÖLECEK DİYE GECELERİ AĞLADIĞIMI HATIRLIYORUM"

Çocukluk yıllarında dedesinin sigara paketlerini sakladığını anlatan Özdemir, o günleri şu sözlerle anlattı:

Dedemin sigara paketlerini kaçırdığımı, çöpe attığımı hatırlıyorum. Akciğer kanseri olduğunu öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Dedem ölecek diye geceleri ağladığımı hatırlıyorum. Sonra ‘Sen artık tıp fakültesi öğrencisisin, bununla ilgili bir şey yapman gerekiyor’ dedim ve Yeşilay’ı aramaya başladım.

O dönem Yeşilay’ın bu kadar yaygın olmadığını belirten Özdemir, adresini araştırarak bulduğunu ve gönüllü olarak çalışmak istediğini söyledi.

23 YILDIR GÖNÜLLÜ EĞİTİM VERİYOR

Özdemir, Yeşilay’da yaklaşık 23 yıldır formatör olarak görev yaptığını belirterek, mesaisinden arta kalan zamanlarda özellikle çocuklara ve gençlere bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdiğini ifade etti.

Göğüs hastalıkları uzmanı olması nedeniyle en çok tütün bağımlılığına odaklandığını vurgulayan Özdemir, son yıllarda eğitimlerin kapsamını genişlettiklerini belirtti:

Artık yalnızca sigara değil, elektronik sigara, alkol, sanal kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında da hem çocuklara hem velilere eğitimler veriyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar her yaş grubuna ulaşmaya çalışıyoruz.

"HİÇBİR ÇOCUK BENİM YAŞADIĞIMI YAŞAMASIN"

Özdemir, gönüllü çalışmalarının arkasındaki en büyük motivasyonun çocukların benzer acılar yaşamaması olduğunu belirterek, “Hiçbir çocuğun benim gibi geceleri ‘Yakınımı sigara yüzünden kaybedeceğim’ diye ağlamasını istemiyorum. Bu yüzden her çağrıldığımda eğitim vermeye gönüllü olarak gidiyorum.” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğinin de çalışmalarına destek verdiğini belirten Özdemir, imkân buldukça bağımlılıkla mücadele faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.