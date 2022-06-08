BM: Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama yaşanabilir

Son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığına dikkat çeken Dagash, Doğu Afrika'da çocuk ölümü sayısında patlama yaşanabileceğini vurguladı.

Cenevre’deki ofiste haftalık basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Rania Dagash, Doğu Afrika ülkelerindeki çocukların yetersiz beslenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle son 5 ayda acil gıda ihtiyacı duyan çocuk sayısının yüzde 15 arttığına dikkati çeken Dagash, çocukların yetersiz beslenme oranına dair rakamları paylaştı.

Yaklaşık 2 milyon çocuk acil müdahaleye muhtaç

Dagash, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya, Ukrayna'ya bakışını genişletip başka yerleri görmez ve acil hareket etmezse, Doğu Afrika'daki çocuk ölümlerinde patlama beklenmektedir. Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda."

Dagash, bunun yanı sıra Somali'de 336 binin üzerinde çocuğun şiddetli açlık tehlikesi altında olup, çok acil yardıma ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Su kaynakları kurudu

AA’nın haberine göre; Dagash, bölgede son 2 yılda üst üste 4 yağmur mevsiminin kurak geçtiğini belirtti.

Bu durumdan dolayı ekin ve çiftlik hayvanlarının öldüğü, su kaynaklarının ise kuruduğunu vurguladı.

“Halk, hayatta kalabilmek için temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor”

Dagash, ekim ayındaki yağmur mevsiminin de kurak geçeceği ve "bölge tarihindeki en uzun süreli kuraklığın yaşanacağına" dair UNICEF'in tahminlerini paylaştı.

Dagash, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkeden gıda ticaretinin aksamasının Doğu Afrika'da artan kıtlığı tetiklediğini kaydederek, "Sadece Somali, buğdayının yüzde 92'sini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor. Tedarik zinciri kilitlendi ve savaş aynı zamanda gıda ve petrol fiyatlarını artırdı. Etiyopya, Kenya ve Somali'de halk, hayatta kalabilmek için temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor." ifadesini kullandı.

“İnsani faciayı önlemek için derhal harekete geçmeliyiz”

Ukrayna savaşının en çok Somali'de gıda fiyat artışını etkilediğini vurgulayan Dagash, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede gıda fiyatlarının yüzde 160'a kadar arttığı bilgisini paylaştı. Dagash, uluslararası camiaya, "İnsani faciayı önlemek için derhal harekete geçmeliyiz. En korumasız durumdaki kişilerin hayatları yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle halihazırda tehlikedeyken, harekete geçmek için kıtlık ilan edilmesini bekleyemeyiz." çağrısında bulundu.