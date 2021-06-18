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- Bolu’da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Bolu’da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
- İHA
- 18.06.2021 - 14:04
- Güncelleme : 18.06.2021 - 14:19
Bolu’da, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A. ile Zeki G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati A.’yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu.
KUZENİNİ YARALADI
Necati A. kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Necati A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bolu’da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı VİDEO
EVİNDE YAKALANDI
Kuzenini vuran Zeki G.’yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G.’nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı.
Zeki G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.