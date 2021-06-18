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    Bolu’da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    Aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 14:19
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    Bolu’da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

    Bolu’da, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A. ile Zeki G. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati A.’yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu.

    KUZENİNİ YARALADI

    Necati A. kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Necati A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Bolu’da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı VİDEO

    EVİNDE YAKALANDI

    Kuzenini vuran Zeki G.’yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G.’nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı.

    Zeki G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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