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Bosna Hersek'te ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Bosna Hersek'te ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, hastalık şüphesi ile hastaneye başvuran 1 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.