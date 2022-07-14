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- Bosna Hersek'te ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Bosna Hersek'te ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, hastalık şüphesi ile hastaneye başvuran 1 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
- 14.07.2022 - 08:44
Avrupa kıtasında yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü, son olarak Bosna Hersek’e de sıçradı.
Konuyla ilgili açıklama, başkent Saraybosna'daki Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nden (KCUS) geldi.
Ülkede tespit edilen ilk vaka
AA’nın haberine göre; yapılan açıklamada, dün hastalık şüphesiyle hastaneye gelen 1 kişide virüse rastlandığı belirtildi.
Bu, bölge ülkelerinin ardından "Bosna Hersek’te tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası" olarak kayda geçti.