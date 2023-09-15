Bu etkisini bilen yok! Çıtır çıtır yiyen, mışıl mışıl uyuyor... Beyin sağlığının muhteşem bir destekleyicisi olan ceviz, gece uyumadan önce tüketildiğinde melatonin üretimini arttırıyor. Böylece, uykuya dalmak daha kolay oluyor.

ensonhaber.com Sağlıklı bir zihnin ve bedenin anahtarı, kaliteli uykudur. Yeteri kadar uyumadığınızda vücudunuz ruhen ve fiziken iflas etmeye başlar. Gece uykusunun yerini hiçbir şeyin tutmadığı gibi salgılanan hormonlar hücrelerin onarılmasını sağlar. Uyumak için vücudun melatonin üretmesi gerekir. Melatonin, uykuya dalmanıza yardımcı olan ve aynı zamanda gece uyanmadan uyumanızı sağlayan hormondur. Uyku problemi yaşayanlar, bunu takviye edici besinlerle iyileştirmeye çalışmaktadır. Uykuyu arttırıcı gıdalar tüketmek, sorunsuz bir gece için tavsiye edilmektedir. Ceviz yiyen uyur Gün içerisinde ve yatmaya yakın ceviz yemek, beyinde serotonin düzeyini arttırır ve melatonin içerdiği için rahatlamanızı, dolayısıyla gece boyunca huzurlu uyumanızı sağlar.

Google News

Abone Ol