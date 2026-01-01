Buz kesen ayakların sebebine bakın! Eğer ısınmıyorsa...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde kalın çoraplar giymenize, battaniye altına girmenize rağmen ayaklarınız hala buz gibiyse, bu durum basit bir üşümeden çok daha fazlasına işaret ediyor olabilir.

Özellikle sürekli tekrarlayan ve ısınmakta zorlanan ayaklar, dolaşım bozukluklarından vitamin eksikliğine kadar pek çok sağlık sorununa dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Isınmayan ayakların nedenlerini anlamakta fayda var.

İşte, sebep olabilecek hastalıklar...

1. Dolaşım Bozuklukları

Ayakların sürekli soğuk olması en sık kan dolaşımı problemleri ile ilişkilendirilir. Damarların yeterince kan taşıyamaması, özellikle ayak ve el gibi uç bölgelerde soğukluk hissine neden olur.

2. Kansızlık (Anemi)

Vücutta yeterli kırmızı kan hücresi olmaması, dokulara taşınan oksijen miktarını azaltır. Bu durum, ayakların ve ellerin üşümesine yol açabilir. Halsizlik ve çabuk yorulma da eşlik edebilir.

3. Tiroid Hastalıkları

Tiroid bezinin yavaş çalışması (hipotiroidi), metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Metabolizma yavaşladığında vücut ısısı düşer ve ayaklar ısınmakta zorlanır.

4. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Uzun süreli diyabet, sinir hasarına (nöropati) yol açabilir. Bu durum ayaklarda soğukluk, uyuşma, karıncalanma ya da his kaybı şeklinde kendini gösterebilir.

5. Vitamin ve Mineral Eksiklikleri

Özellikle B12 vitamini, demir ve magnezyum eksiklikleri, sinir sistemi ve dolaşımı olumsuz etkileyerek ayaklarda üşüme hissine neden olabilir.

6. Raynaud Hastalığı

Soğuk hava veya stresle tetiklenen bu hastalıkta, ayak ve el parmaklarındaki damarlar aniden büzüşür. Ayaklar buz keser, renk değişimi ve uyuşma görülebilir.

7. Sinir Sistemi Problemleri

Bel fıtığı veya periferik sinir hasarları, ayaklara giden sinir sinyallerini etkileyerek soğukluk hissi oluşturabilir.