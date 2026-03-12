İlaç fiyatlandırmasında euro kuru güncellendi

Yeni düzenlemeye göre ilaç fiyatlandırmasında kullanılan ve halen 25 lira 33 kuruş olan euro kuru, yarından itibaren 26 lira 87 kuruşa çıkarılacak. Kur, 1 Nisan 2026’dan itibaren ise 29 lira 11 kuruş olarak uygulanacak.

Kararın, yalnızca döviz kurunun güncellenmesiyle sınırlı olmadığı; aynı zamanda uygun fiyat politikasıyla yenilikçi ilaçların Türkiye pazarına girişini teşvik etmeyi ve yerli üretimi desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

FİYAT HESAPLAMA FORMÜLÜ DEĞİŞTİ

Düzenlemeyle ilaç fiyatlandırmasında kullanılan hesaplama yönteminde de değişikliğe gidildi. Mevcut sistemde fiyatlandırmada kullanılan kur, bir önceki yılın ortalama euro kurunun yüzde 60’ı esas alınarak belirleniyordu.

Yeni kararla birlikte bu oran 1 Nisan 2026’dan itibaren yüzde 65 olarak uygulanacak.

YERLİ ÜRETİM VE EŞDEĞER İLAÇLARA TEŞVİK

Karar kapsamında, piyasaya girişte zorlanan “ilk eşdeğer ilaç” ürünlerinin daha hızlı piyasaya sunulabilmesi için firmalara 3 yıl süreyle teşvik sağlanacak.

Bu kapsamda, referans ilacın fiyatına göre belirlenen oranlar kademeli olarak artırılacak:

İlk yıl yüzde 80,

İkinci yıl yüzde 75,

Üçüncü yıl ise yüzde 70 olarak uygulanacak.

Eşdeğer ürünlerin pazar payının belirli seviyelere ulaşması durumunda destek oranları da artırılabilecek.

"FİYAT KORUMA" KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenlemeyle, konvansiyonel ilaçların desteklenmesini amaçlayan “fiyat koruma” uygulamasının kapsamı da genişletildi. Daha önce 1987’den önce piyasaya çıkan ilaçları kapsayan uygulama, 2000 yılından önce piyasaya sürülen ürünleri de kapsayacak şekilde güncellendi.

Bu kapsamdaki ilaçların büyük bölümünün Türkiye’de üretilen ürünlerden oluştuğu ifade edilirken, düzenlemenin düşük fiyat nedeniyle üretimi azalan ancak tıbbi olarak hâlâ etkili olan ilaçların piyasada bulunmasını sağlamayı amaçladığı bildirildi.

TEDARİK SORUNLARINA KARŞI KOMİSYON DEVREDE

Ayrıca ilaç fiyatlarına bağlı oluşabilecek tedarik sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) gerektiğinde devreye girerek düzenleme yapabilecek.