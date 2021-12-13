Cilt yaşlanmasını hızlandıran en kötü 7 beslenme alışkanlığı

Stresli anlarda yemek yemekten yeterli su tüketmemeye kadar birçok basit alışkanlık, cilt sağlığı üzerinde çok büyük etkilere sahip olabiliyor. İşte cilt yaşlanmasını hızlandıran yemek alışkanlıkları.

Güneş kremi kullanmak, cildinizi her gün yıkamak ve doğru ürünleri kullanmak hiç şüphesiz çok önemli. Ancak bu eylemler yaşla birlikte sağlıklı bir cilt için önemli olsa da, stres seviyeleri ve diyet gibi şeyleri de göz önünde bulundurmanız gerekir.

Herkes mümkün olduğu kadar geç yaşlanmak ister. Ancak herkes bu hedefe kendi yöntemiyle gider. Bazı insanlar yaşlanma karşıtı ürünler kullanırken, bazıları ise beslenmesini düzenlemekle yetinir. Ancak yaşlanmayı hızlandıran bazı alışkanlıklar gözden kaçabilir.

İşte cilt yaşlanmasını hızlandıran bazı yeme alışkanlıkları:

ÇOK FAZLA RAFİNE KARBONHİDRAT YEMEK

Rafine karbonhidratlar sadece maskelenmiş şekerdir. Nişasta, kan dolaşımına girdiği anda şekere dönüşür. Buna ek olarak rafine karbonhidratlar insülin direncinin temelini oluşturur.

Rafine karbonhidratlar açısından zengin bir yemekten sonra kan şekeri seviyeleri yükselir ve pankreas, hücrelerin gıdaları (glikoz) yakıta dönüştürmesine yardımcı olmak için kana insülin pompalar. Rafine karbonat alımından sonra bu genellikle yanlış hesaplanır ve çok fazla insülin salgılanır.

İnsülin fazlalığı sonucunda kan şekeriniz düşer ve 30 dakika sonra tekrar acıkırsınız. Bu etki için teknik terim insülin direncidir. Tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kalp hastalığı gibi yaşa bağlı hastalıkların habercisidir.

Ayrıca basit karbonhidratlar çabuk yandıkları için bağırsak florasında yaşayan vücut güçlendirici bakterileri besleyen hiçbir şey bırakmazlar. Sağlıklı bağırsak florası, birçok kompleks karbonhidratta bulunan lifle beslenir. Doğru lif alımı, glikoz ve kan şekerini düzenler ve insülin direncini etkiler. Doğru türde karbonhidratları yemek, bu ortamı korumak için çok önemlidir.

Sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar gibi sağlıklı karbonhidratlar yiyin. Tam tahıllar bozulmadan kaldığından, vücut sindirmek için daha fazla zaman harcar ve şeker yavaş, sabit bir akışta kana salınır. Komleks karbonhidratlardaki lifler ayrıca bağırsak floranızı besler ve orta düzeyde insülin salınımını destekleyen sinyal moleküllerini etkiler.

Genel sağlığın ve cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden biri olan çok fazla basit karbonhidrat alımından kaçınılmalıdır. Şekerin cildinizi daha hızlı yaşlandırmasının bir yolu, bir şeker molekülü bir proteine ​​veya lipide bağlandığında oluşan glikasyon son ürünleri (AGE'ler olarak da bilinir) olarak adlandırılanlardır. AGE'ler, yaraları iyileştirme yeteneğini ve strese karşı direncini azaltarak cildinizin yaşlanmasına neden olur. Şeker ayrıca cildin genç kalmasını sağlayan kolajen ve elastindeki amino asitlere bağlanarak hücre hasarına neden olmakta ve bu maddelerin vücutta toparlanmasını zorlaştırmaktadır.

STRESLİ ANLARDA YEMEK

Stres hormonları (herhangi bir stresli durumda vücut tarafından otomatik olarak salınır) çeşitli şekillerde sindirimin tam tersidir.

İlk olarak, adrenalin ve kortizolün salınımı ('savaş ya da kaç' hormonları) kanı mide ve bağırsaklardan uzaklaştırır ve sonuç olarak, yiyecekler bağırsakta dolaşabilir, iyi ve kötü bakteri dengesini bozabilir. Ayrıca bu hormonlar bağırsağın B12 vitamini gibi besinleri parçalama ve emme yeteneğine müdahale eder.

Yiyecekler, stresli olduğunuzda vücudunuza zarar verir ve onarım ekibini devre dışı bırakır. Stres veya dikkat dağınıklığı ayrıca bilinçsiz yemeye de yol açabilir. Beklediğinizden daha fazlasını yiyebilir veya sağlıklı olmayan yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

Stresliyseniz ve dolaba koşmak istiyorsanız, bir bardak su için ve yemek yemek yerine beş dakikalık bir yürüyüşe çıkın. Mümkünse kendinizi sakin ve mutlu hissettiğiniz yerlerde yemek yiyin. Evde rahatlatıcı bir atmosfer yaratın. Kendinizi rahat hissettiğinizde vücudunuz yiyecekleri daha verimli sindirir.

SİGARA İÇMEK

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sigara içmek cilde zararlıdır. Tütün dumanı kan damarlarına girerek oksijen ve besinlerin dolaşımını engelleyen yüzlerce toksin içerir.

Bir çalışmada, araştırmacılar 79 çift ikizin yüz özelliklerini karşılaştırdı. Beş yıl veya daha uzun süredir sigara içenlerin göz kapaklarında sarkma, göz altı torbaları, dudaklarda kırışıklıklar ve ağız çevresinde kırışıklıkların daha fazla olduğunu buldular.

ÇOK FAZLA KIZARMIŞ YİYECEK YEMEK

Glikasyonun son ürünleri olan AGE'ler yaşlanmayı hızlandıran, oksidatif strese ve iltihaplanmaya neden olan toksinlerdir. Çoğu vücudunuza yiyecekle girer. En büyük suçlular derin veya normal yağda kızartılmış yiyeceklerdir. Izgara et üzerindeki lekeler, bir parça kızarmış tavuğun üzerindeki deri, hatta kızarmış sebzelerin kenarlarının yanması yemeğinizdeki AGE belirtileridir.

Yaşlanma karşıtı alışkanlıklar sadece sağlıklı yiyecekleri seçmekle değil, aynı zamanda onu sağlıklı şekillerde pişirmekle ilgilidir. Yaşla birlikte, AGE'ler cilt dokularında birikir ve kolajen proteinlerini parçalayarak kırışıklıklara neden olur. Ancak cilt sadece başlangıçtır.

Vücuttaki yüksek AGE seviyeleri, nörodejenerasyon, tendon disfonksiyonu ve vasküler sertlik ile ilişkilidir. Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı, felç ve osteoporoz dahil olmak üzere yaşa bağlı çok sayıda hastalıkla ilişkilidir.

Ayrıca 2020 tarihli bir çalışmaya göre, yüksek yağlı bir diyet cilt iltihabı riskini artırabilir ve bu da cildinizin daha yaşlı görünmesine doğrudan katkıda bulunabilir.

Daha fazla çiğ meyve ve sebze, baklagiller ve tam tahıllar yiyerek diyetinizin AGE seviyesini azaltın. Et ve sebzeleri daha düşük sıcaklıklarda pişirin. Örneğin, sebzeleri buharda pişirin veya haşlayın ya da biraz zeytinyağı ile hafifçe soteleyin. Deniz ürünleri buğulanabilir, tavuk ve kırmızı et haşlanabilir veya fırınlanabilir.

UZUN SÜRE AÇLIK

Yaşlandıkça mideniz boşaldığında 'açlık hormonu' olarak da adlandırılan ghrelin salgısı iki katına çıkar. Mide dolduğunda, ghrelin salgısı yavaşlar ve hormonal karşıtı leptin salgılanarak vücudun doymuş olduğu sinyalini gönderir. Ancak bu işlemin devreye alınması 20 dakika sürebilir.

Uzun süre aç kalıp ardından yemek yemek, kilo alımına neden olabilir. Uzun süre açlıktan sonra yemek yediğinizde daha çok yersiniz, kan şekeriniz yükselir ve vücudunuz açlıktan dolayı daha sonra için daha fazla kalori depolar.

Kan şekerinde sık görülen ani artışların, tip 2 diyabetin öncüsü olan insülin direnci, metabolik sendrom ve genel iltihaplanma ile ilişkili olduğuna dikkat etmek önemlidir.

İleri yaşlarda, vücut mikro besinleri kandan hücrelere taşımak için insülini kullanmakta zorlanır. İnsülin kullanamama yaşlanmayı hızlandırır, kişinin canlılığını, gücünü ve hatta cinsel arzusunu baltalar.

Yemek için aç olana kadar beklemeyin. Vücudunuza kulak verin ve orta derecede aç olmanın nasıl bir şey olduğunu algılayın. Orta derecede açlığı gidermek için, nişasta içermeyen proteinler, yağlar ve karbonhidratlar gibi sağlıklı bir makro besin karışımı yiyin. Bu üçlü, yüksek kaliteli, uzun ömürlü enerji sunar.

FAST FOOD YEMEK

Fast food tüketimi, olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabilir. Bunun nedeni, kızartma işleminin hücrelere zarar veren ve sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen bileşiklerin fazlalığına katkıda bulunan serbest radikalleri serbest bırakabilmesidir.

Dermatoloji araştırmalarına ve uygulamalarına göre, bu serbest radikallerin sizi etkilemesinin yollarından biri cildin yaşlanması ve elastikiyetinin zayıflamasıdır.

DOĞRU MİKTARDA SU TÜKETMEMEK

Yüz için iyi bir nemlendirici bulmak, herhangi bir cilt bakımı prosedürüne faydalı bir ek olsa da, cildi nemlendirmek için bol su içmekten daha iyi bir şey yoktur.

Araştırmalar, günde 2 litreden fazla su tüketenlerin, 2 litreden az tüketenlere kıyasla daha derin cilt hidrasyonuna sahip olduğunu ve bunun diğer cilt fonksiyonları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Ayrıca birçok çalışma, suyun cilt dokularının iç dengesini ve işlevini koruduğunu bildiriyor. Başka bir deyişle, doğru su tüketimi daha genç görünmenin en iyi yollarından biridir.