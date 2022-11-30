Cinsel gücü artıran bademin bu faydalarına inanamayacaksınız! Meğer düzenli olarak tüketildiğinde...

Cinsel gücü artıran bademin bu faydalarına inanamayacaksınız! Meğer düzenli olarak tüketildiğinde...

Sağlıklı kilo verme dostu bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? Badem deneyin. Vücudunuz için güçlü bir besin kaynağıdır. Bademin bilinmeyen faydalarını sizler için derledik.

Kuruyemişler arasında en çok tüketilenlerden biri de bademdir. Pek çok faydalı yağ, antioksidan, vitamin ve mineral içerirler. Ayrıca besin açısından oldukça zengindirler.

Badem, bütün dünyada binlerce yıldır insanlar tarafından tüketilmektedir. Besin açısından yoğun bir ek arıyorsanız, ara sıra küçük bir porsiyon badem öğünlerinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

Kalbinizi, kemiklerinizi ve hatta libidonuzu geliştirmeye çalışıyorsanız badem size yardımcı olabilir. Bademin birçok faydası düzenli olarak tüketilerek elde edilebilir. İşte bilinmeyen 7 faydası...

1- Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur

Badem lif, protein ve iyi yağlar açısından yüksek, ancak karbonhidrat açısından düşüktür. Bu nedenle şeker hastaları için ideal bir seçenektir.

Aynı zamanda magnezyum açısından oldukça yüksektir. Magnezyum, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Magnezyum takviyeleri alırken, diyabeti olmayan kişiler insülin direncinde önemli gelişmeler yaşarlar.

2- Tok tutar

Badem, tok tutar ve taşıması kolaydır. Kilo alımını önlemeye yardımcı olur.

3- Kan basıncını dengeler

Bademin magnezyum içeriği kan basıncının düşmesine katkı sağlar. Kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliğinin ana nedenlerinden biri yüksek tansiyondur. Magnezyum eksikliği yüksek tansiyonla önemli ölçüde bağlantılıdır.

4- Bol miktarda antioksidan içerir

Badem, mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar, yaşlanma ve kanser gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Bademin güçlü antioksidanları kahverengi tabakasında yoğunlaşmıştır.

5- Kolesterolü düşürür

Badem tüketildiğinde, kolesterolün zararlı bir formu olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) azalır, sağlıklı bir form olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ise artar. Ek olarak, badem kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidandır.

6- Cilt sağlığını iyileştirir

Düzenli badem yemeniz cildinize fayda sağlayabilir. Badem yağı, günlük E vitamini alımının yarısını ve önemli miktarda magnezyum alımını sağlarlar. Kuru veya pul pul dökülen cildiniz veya başka cilt sorunlarınız varsa badem faydalı olabilir.

7- Kilo alma olasılığını azaltır

Bademlerin çok fazla kalorisi vardır, ancak porsiyon boyutlarınıza dikkat ederseniz, aslında kilo alma ve obezite olasılığınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Bademde bulunan protein ve lif sayesinde kendinizi daha çabuk tok hissedersiniz, bu da açlığınızı doyururken daha az kalori tüketmenizi sağlar.