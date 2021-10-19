Dikkat edilmesi gereken 12 karaciğer kanseri belirtisi

Yetişkinler arasında en yaygın kanser türlerinden biri olan karaciğer kanseri, siroz ve yağlanma gibi birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 12 belirti.

Karaciğer hastalıkları, ilerleyici hastalıklardır. Karaciğer hastalığı olan bazı kişilerde karaciğer sirozu gelişir ve bu da karaciğer kanseri riskini artırır. Karaciğer kanseri erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir.

Karaciğer kanseri için diğer isimler hepatoma veya hepatosellüler karsinomdur (HCC).

Karaciğer kanseri, yetişkinler arasında en yaygın kanser türlerinden biridir. Karaciğer kanseri olan çoğu insanda nodül adı verilen birçok küçük kanser hücresi yığını bulunur. Bazı insanların ise zamanla büyüyen tek bir tümörü vardır.

Karaciğer kanseri, kontrolümüz dışındaki genetik veya kalıtsal nedenlere sahip olabilir. Ancak, hastalığın en yaygın nedenleri kötü yaşam tarzı alışkanlıklarıdır.

KARACİĞER KANSERİNİN NEDENLERİ

Belirli koşullar veya davranışlar, kişinin karaciğer kanseri geliştirme riskini artırabilir. Siroz varlığı, karaciğer kanseri gelişimi için bir risk faktörüdür. Siroz, genellikle uzun yıllar boyunca karaciğer hasarının ilerlemesi nedeniyle karaciğerde ciddi yaralar oluşmasıdır. İnsanlar genellikle aşırı alkol tüketiminin karaciğer sirozunun meydana gelmesinin tek nedeni olduğunu düşünürler. Ancak, aşırı alkol tüketimi karaciğer sirozuna yakalanmanın tek nedeni değildir.

Uzun süreli (kronik) hepatit B ve hepatit C enfeksiyonları tedavi edilmezlerse sıklıkla siroza yol açtıkları için karaciğer kanseri ile ilişkilidir. Ayrıca hepatit B, karaciğer hasarı ilerledikçe siroza neden olmadan karaciğer kanserine yol açabilir.

Karaciğer yağlanması olan kişiler de karaciğer kanseri için risk altındadır. Obezite, tip 2 diyabet ve yüksek kolesterol dahil olmak üzere belirli sağlık sorunları karaciğer yağlanması riskini artırır.

Bazı kalıtsal ve/veya nadir hastalıkları olan kişiler, karaciğer kanseri geliştirmeye yatkın olabilir. Bunlar hastalıklar arasında Wilson hastalığı, Alfa-1 antitripsin eksikliği, hemokromatoz, glikojen depo hastalığı ve tirozinemi bulunur.

Toksinlere (küf oluşumu, çürüyen bitki ve tahıl tarafından üretilen toksik kanserojen maddeler) maruziyet de karaciğer kanserine yol açabilir.

Son olarak, anabolik steroid ilaçların uzun süreli kullanımı bazı insanlarda karaciğer kanseri gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.

KARACİĞER KANSERİNİN 12 BELİRTİSİ

İnsanlar karaciğer kanserinin çok erken evrelerinde kendilerini kötü hissetmeyebilirler, bu nedenle riskleri anlamanız ve belirtileriniz olmadan önce karaciğer kanseri hakkında doktorunuzla konuşmanız çok önemlidir.

İşte karaciğer kanserinin en yaygın belirtileri:

Sarılık

İnsanlarda karaciğer tümörleri ile bilirubin pigmentinin metabolizması bozulur, bir kısmı kana geri döner ve bu nedenle gözlerin ve cildin beyazları sararır. Ek olarak bilirubin ciltteki sinir uçlarını tahriş eder ve şiddetli kaşıntıya yol açar.

Dışkı ve idrardaki değişiklikler

Bilirubin karaciğerde tamamen parçalanmadığı ve bağırsaklara girmediği için dışkının rengi değişir. Dışkı, beyaz ve tebeşir gibi görünebilir ve idrar tam tersine kararır.

Sindirim ile ilgili sorunlar

Karaciğer kanseri olan bir kişi bazen mide bulantısı, kusma veya hazımsızlık yaşar. Yemek sırasında tokluk hissi genellikle normalden daha erken ortaya çıkar. Bu hisler, genişlemiş bir karaciğer ve mide üzerindeki baskı ile ilişkilidir.

Kilo kaybı

Karaciğer kanseri yaşayan birçok kişi belirgin bir sebep olmadan kilo verir. Bunun nedeni, karaciğerin glikoz, yağ ve protein sentezi metabolizmasına dahil olması ve organın işlevi bozuldupunda, bu maddelerin uygun şekilde emilememesidir.

Ve erken tokluk hissi nedeniyle kişi gereğinden az yiyebili, bu da kilo kaybına yol açar.

Sürekli yorgunluk

Bu, metabolizmadaki bir değişiklikle ilişkilidir. Kişi çabuk yorulduğunu görebilir veya grip oluyormuş gibi halsiz hissedebilir.

Ciltte morluklar

Normalde karaciğer, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan proteinleri ve K vitaminini sentezler. Karaciğer kanserinde ise fonksiyon bozulur, bu da pıhtılaşmayı önler ve kanamaları kolaylaştırır. Morluklar belirgin bir sebep olmadan veya küçük darbelerle ortaya çıkabilir.

Karaciğerin büyümesi ve kaburgaların altında ağrı

Büyüyen tümör karaciğeri gerer, karaciğer büyür ve kenarı kaburgaların altından çıkar. Sonuç olarak, sağ tarafta dolgunluk veya ağrı hissi oluşur.

Sağda veya arkada kürek kemiğinin altında ağrı

Tümör bulunan bir karaciğer, yakınlardan geçen sinirlere baskı yapar, bu nedenle yayılan ağrı görünebilir.

Karın büyümesi

Benzer durum karın boşluğu için de geçerlidir. Asit veya sıvı birikimi nedeniyle ve karın çok büyüyebilir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, karaciğerde normalde kanda su tutan protein albüminin sentezinin azalmasıdır. İkinci neden ise karaciğerden damar yoluyla kan çıkışı engellenir, bu nedenle sıvı kısım damarları terk eder.

Karın derisindeki damarlar

Karaciğer kanseri, karın derisinin altında bulunandamarları genişletir ve görünür hale getirir. Kanser, karın derisinin altında bulunan damarların görünür hale gelmesine neden olur.

Hormonal anormallikler

Karaciğer tümörleri sıklıkla vücudun geri kalanını ve çeşitli maddelerin metabolizmasını etkileyen hormonlar üretir.

Şu sorunlar ortaya çıkabilir:

- Yüksek kan kalsiyum seviyeleri. Bu duruma bulantı, kafa karışıklığı, kabızlık, kas zayıflığı eşlik eder.

- Düşük glikoz seviyeleri. Artan yorgunluk ve bayılmaya yol açar.

- Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti) ve testis küçülmesi.

- Kandaki kırmızı kan hücrelerinin seviyesindeki artış, kişinin kırmızı görünmesine neden olabilir.

- Yüksek kolesterol.

Dalak büyümesi

Karaciğere kan akışının bozulması ve yüksek alyuvar sayısı nedeniyle bazı kişilerde dalak büyümesi görülebilir. Mide gibi yakındaki organlara baskı yapar ve sindirimi bozar.

KARACİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Karaciğer kanseri tedavisi şunlara bağlıdır:

- Karaciğer durumu ve karaciğer kanseri derecesi

- Tümörlerin boyutu, yeri ve sayısı.

- Kanserin karaciğer dışına yayılıp yayılmadığı veya karaciğerde kalıp kalmadığı

- Hastanın genel sağlığı ve karaciğer kanseri için diğer risk faktörleri.

Kanser yayılmadıysa ve karaciğerin geri kalanı sağlıklıysa, tedavi seçenekleri şunlardır:

- Karaciğer nakli

- Karaciğerin bir kısmını çıkarmak veya karaciğerden bir tümörü çıkarmak için ameliyat

- Radyofrekans ablasyonu (kanser hücrelerini yüksek ısıda öldürmek için deriden tümörün içine yapılan işlem)

Kanser bazen karaciğerde lokalize olabilir, ancak yukarıda belirtilen tedavilerle tedavi edilemez. Bu durumda, diğer tedaviler şunlardır:

- Bir tümörün yakınındaki kan damarlarına kan akışını bloke etme yöntemleri.

- Kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisi (yüksek enerjili X ışınları).

Kanser karaciğer dışına yayılmışsa veya hala karaciğerdeyse ancak yukarıdaki tedavilerden herhangi birine yanıt vermiyorsa, doktorlar aşağıdaki tedavilerden bazılarını (tek başına veya kombinasyon halinde) önerebilir:

- Ağızdan antikanser ilaçları

- İmmünoterapi (bağışıklık sisteminizin kanserle savaşmasına yardımcı olan bir tedavi türü)

Başarılı bir karaciğer nakli karaciğer kanserini tedavi edebilir, ancak bu, hastaların yalnızca küçük bir yüzdesi için bir seçenektir. Cerrahi operasyon 3 vakadan sadece 1'inde başarılıdır. Bununla birlikte, uzmanlar karaciğer kanseri olan kişilerin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilecek birkaç umut verici yeni tedaviyi denemektedirler.

KARACİĞERİ KORUMAK İÇİN 10 BESİN

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve alkolden kaçınmak, karaciğer yapısını ve işlevini onarmada önemli adımlardır. Ayrıca özellikle bazı yiyecekleri günlük diyetinize dahil etmek karaciğer fonksiyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

İşte karaciğeri korumak ve onarmak için en iyi 10 besin:

Greyfurt

Antioksidanlar, pektin ve C vitamini ile karaciğer fonksiyonunu destekler. Greyfurttaki karotenoidler karaciğer hücre onarımını, kolesterol seviyelerini, detoksu ve kanseri önlemeyi destekler.

Yaban mersini

Yaban mersini içinde bulunan polifenol, karaciğer koruyucu görev görür. Ayrıca sirozda skar oluşumunu yavaşlatır ve bu meyvenin özü karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini bile engeller.

Avokado

Avokadoda bulunan antioksidanlar serbest radikalleri ve toksinleri yok etmeye yardımcı olur ve yeni hücre oluşumuna ve karaciğer onarımına yardımcı olur.

Brokoli

Brokoliler vücuttaki toksinleri yok edebilir. Brokolide bulunan besinler, karaciğer aktivitesini uyarmak için mükemmeldir.

Yulaf

Detoks etkisine sahiptir, metabolizmayı destekler ve karaciğer yenilenmesini destekler. Yulaf lif bakımından zengindir ve yavaş sindirilir, bu da yağlı karaciğeri olan insanlar için önemlidir.

Kinoa

Kinoa tohumları çinko bakımından zengindir ve karaciğer hücrelerinin büyümesine ve antikor üretmesine yardımcı olur. Kinoa, serotonine dönüşen ve bizi daha mutlu eden amino asit L-triptofan içerir.

Enginar

İçerdiği sinaropikrin gibi maddeler, karaciğerde yağ oluşumunu engelleyen mide asidi üretimini uyarır. Enginar, karaciğer için harika bir besindir. Haftada en az 1 kez tüketilmesi tavsiye edilir. Karaciğer temizleyici görev görür.

Pancar

Bu sağlıklı sebzeye kırmızı rengini veren Betanin, iltihap giderici ve toksinlerden arındırıcı etkilere sahiptir. İçeriğindeki flavonoidler ve beta karoten karaciğer fonksiyonunu iyileştirir ve karaciğeri temizleme sürecine yardımcı olur.

Sarımsak

Sarımsakta bulunan allisin, selenyum ve kükürt bileşikleri bu aromatik besini karaciğerin gerçek bir dostu ve koruyucusu yapar.

Acı biber

Acı biberin ana maddelerinden biri olan kapsaisin, hasarlı karaciğeri onarmaya yardımcı olur.