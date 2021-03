Diş hassasiyetini önlemek için ipuçları

Hassas dişler, rahatsız edici olabilen yaygın bir diş sağlığı sorunudur. Doğru bakım ipuçları ve dikkat edilmesi gereken noktalarla diş hassasiyetini önleyebilmek mümkün olabilir.

Bir şeyi her ısırdığınızda, dişinizin sinir uçlarına kadar derinlere inen keskin ve delici bir his yaşıyor musunuz? Diş hassasiyeti, birçok insanı etkileyen yaygın bir diş problemidir. Her soğuk veya sıcak bir şey yediğinizde veya asitli içecekler içtiğinizde dişleriniz ağrıyorsa, bu hassas dişlere sahip olduğunuz anlamına gelir.

DİŞ HASSASİYETİNİN EN YAYGIN NEDENLERİ

Hassas diş ağrısını azaltmanın ilk adımı, sebebini belirlemektir. Diş hassasiyeti için riskli grup yoktur, herkesin başına gelebilir. En yaygın belirti dişler havaya, soğuğa, tatlıya, asidik veya sıcak yiyeceklere maruz kaldığında ani, keskin bir ağrıdır. Bazı insanlar dişlerini fırçalamaktan veya diş ipi kullanmaktan dolayı diş hassasiyeti yaşayabilir.

Sağlıklı dişlerde mine, mineden daha yumuşak olan altta yatan dentin tabakasını korur. Diş kökleri diş etleri ile korunur. Ancak diş minesi aşınmışsa veya diş eti çizgisi gerilemişse, dentin açığa çıkar. Çürükler, çatlak dişler, diş eti çekilmesi, mine ve kök erozyonu dentin açığa çıkmasına neden olur. Dentin, hassas dişlerde ağrıyı tetikleyen sinire bağlıdır.

Dentin, dişin binlerce mikroskobik kanal içerir. Dentin yiyecek ve içeceklere maruz kaldığında sıcak, soğuk, asidik ve hatta yapışkan maddelerin dişin içindeki sinirlere ulaşmasına ve ağrıya neden olmasına yol açar.

Hassas diş ağrısının yaygın nedenleri şunlardır:

Dişeti sorunları: Diş eti hastalığı ve diş etlerinin çekilmesi gibi diş eti sorunları diş hassasiyetine neden olabilir. Hassasiyetin yüzde 80'i diş eti hattında başlar ve bu da onu diş hassasiyetinin yaygın bir nedeni yapar. İltihaplı ve ağrılı dişeti dokusu da diş kökünün açığa çıkmasına neden olarak hassasiyete yol açabilir.

Diş sorunları: Diş eti çizgisine yakın diş çürümeleri, hasar görmüş veya çatlamış dişler gibi diş sorunları hassasiyete neden olabilir.

Yanlış ağız hijyeni uygulamaları: Dişlerinizi çok sert fırçalamak gibi yapılan yanlış ağız hijyeni uygulamaları hassas dişe ve ağrılara neden olabilir. Çok sert fırçalamak veya sert kıllı bir diş fırçası kullanmak, mineyi yıpratarak dentinin açığa çıkmasına neden olabilir veya diş eti çekilmesine yol açabilir.

Aşırı diş beyazlatma: Evde kullanılan diş beyazlatma ürünleri popülerdir ve dişlerinizin görünümünü iyileştirebilirler ancak talimatlara uymak önemlidir. Diş beyazlatma ürünlerinin normal kullanımı ve aşırı kullanımı hassas diş ağrılarına neden olabilir.

Diş çatlakları: Diş çatlakları plaktan gelen bakterilerle dolabilir ve dişte iltihaplanmaya neden olabilir. Daha ağır vakalarda apse ve enfeksiyona yol açabilir.

Uzun süreli gargara kullanımı: Reçetesiz satılan bazı gargaralar asit içerir. Dentin açığa çıkarsa, asitler mevcut diş hassasiyetini daha da kötüleştirebilir ve ayrıca dentin tabakasına daha fazla zarar verebilir.



Bunların haricinde sporcu içecekleri, domates, meyve ve yoğurt gibi asidik/alkali gıdalar ve asitliği yüksek diğer yiyecekler de diş hassasiyetine neden olabilir.

Dolgu sonrası diş hassasiyeti: Bazı insanlar dolgudan sonra diş hassasiyeti yaşayabilir. Dolgunun nedeni diş çürükleri ise, daha da hassasiyete neden olabilir. Dolgu sonrası diş hassasiyeti birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Birkaç ay kadar daha uzun sürebilir, ancak diş hassasiyeti kademeli olarak düzeldiği sürece endişelenecek bir şey olmamalıdır. Kalıcı diş hassasiyeti, bir kanal tedavisinin gerekli olduğunu gösterebilir.

DİŞ HASSASİYETİNİ ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Bir kişinin dişlerinin hassas hale gelmesinin nedenleri tamamen ortadan kaldırılmadıkça hassasiyet tamamen kaybolmaz. Semptomlar azalabilir veya bir süreliğine kaybolabilir, ancak tam bir teşhis ve tedavi gereklidir.

Çeşitli tedavi türleri vardır ve her diş hekiminin en çok tavsiye edeceği favorileri vardır. Herkes için işe yarayan tek bir tedavi seçeneği olmadığını unutmayın. Hassasiyetin nedeninin doğru teşhisi tedavi için önemlidir. Hassasiyetin nedeni ele alınırsa, seçilen tedavi ağrıyı azaltmada daha başarılı olacaktır.

İşte ağrınızı azaltmanıza ve dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlıklı olmasına yardımcı olacak bazı öneriler:

Günlük diş sıkıntılarından kaçının

Diş gıcırdatma veya bruksizm hassas bir dişe veya dişlere yol açabilir. Gıcırdatma eylemi sadece hassas bir dişe neden olmakla kalmaz, aynı zamanda diş minesini aşındırabilir ve dişin iç kısmındaki sinirlere yol açan küçük tübülleri açığa çıkarabilir.

Kahve ve çay tüketimini kontrol edin

Çay ve kahvede bulunan asit hassas bir dişi rahatsız edebilir. Günde birkaç fincan kahve veya çay içiyorsanız, asitliği azaltmak için kahve ve çay içeceklerinden bazılarını suyla seyreltmeyi veya azaltmayı deneyin.

Ilık su kullanın

Dişlerinizi soğuk suyla fırçalarsanız hassas bir diş tahriş olabilir. Dişlerinizi fırçalarken daha sıcak su kullanmayı deneyin.

Yumuşak diş fırçası kullanın

Çoğu insan dişlerini çok sert fırçalar ve bu da hassas dişlere neden olabilir. Hassas diş tedavisi, doğru diş fırçasını kullanmakla başlar. Nazik ama aynı zamanda zararlı plağı yok etmede etkili olan bir diş fırçasına ihtiyacınız vardır. Uzmanlar, ulaşılması zor tüm alanların temizlendiğinden emin olmak için çeşitli yüksekliklerde kıllara sahip yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanılmasını önermektedir.

Diş hassasiyetini artırmadan dişlerinizi sağlıklı tutmak için, diş fırçanızın küçük, dairesel hareketlerle kullanın. Çok fazla baskı uygulamanıza gerek yok. Fırçalarken diş fırçanıza çok fazla baskı uygulamak hassas dişleri tahriş edebilir. Dişlerinizi fırçalamak için yeterince zaman ayırdığınızdan emin olun (en az iki dakika). Diş fırçanızı diş etlerinize 45 derece açıyla tutun ve hassas dişler için tasarlanmış bir diş fırçası kullanın.

Diş ipi kullanın

Plak oluşumu tahriş olmuş, hassas diş etlerine yol açabileceğinden, diş ipi kullanmak, önleme için ağız hijyeninin önemli bir parçasıdır. İlk başta diş eti kanamasına neden olabilirken, diş ipini alışkanlık haline getirdiğinizde diş etleriniz güçlenecektir. Dişlerin arasını temizlemek ve diş hassasiyetini önlemek için diş ipini her diş arasında yavaşça yukarı ve aşağı kaydırın.

Tuzlu su

Tuzlu su, diş hassasiyetini tedavi etmek için kullanılan en etkili çözümlerden biridir. Tuz antiseptiktir ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ağrıyı hafifletmek için tek yapmanız gereken her gün iki kez tuzlu su ile gargara yapmaktır.

Yarım çay kaşığı tuzu, bir bardak ılık suyla karıştırın. Çözeltiyi yaklaşık 30 saniye ağzınızda çalkalayın ve tükürün.

Bal

Bal, antibakteriyel ve antiseptik özellikler içerir. İyileşmeyi hızlandırmaya ve ağrıyı, şişliği ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Hassas dişlerden kaynaklanan ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek etkili bir çaredir.

Bir yemek kaşığı balı, ılık suya karıştırın. Hassas dişlerin neden olduğu ağrıyı azaltmak için suyla ağzınızı çalkalayın.

Zerdeçal

Zerdeçal, yara iyileşmesini hızlandıran antienflamatuvar özellikler içeren kurkumin adı verilen bir bileşik içerir. Diş hassasiyeti için iyi bir çaredir ve ayrıca sindirim problemlerini tedavi etmek için de kullanılabilir.

Kullanmanın bir yolu, dişlere öğütülmüş zerdeçal masajı yapmaktır. Ayrıca 1 çay kaşığı zerdeçal ve yarım çay kaşığı tuz kullanarak bir macun yapabilirsiniz. Macunu dişlere ve diş etlerine uygulayın. Ağrıyı gidermek için bunu her gün iki kez yapın.

Yeşil çay

Yeşil çay, ağız sağlığınız da dahil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlayan antioksidanlar ve iltihap önleyici özellikler içerir. Yeşil çayı dişleri güçlendirmek ve iltihabı azaltmak için günde iki kez gargara olarak kullanın.

Vanilya özü

Çalışmalar, vanilya özünün diş hassasiyeti ile ilişkili ağrıyı azaltan özellikler içerdiğini göstermiştir. Birkaç damla vanilya özü alın ve hassas diş etlerine pamuk kullanarak 3-5 dakika uygulayın. Hassas dişleri tedavi etmek için bunu günde birkaç kez yapabilirsiniz.

Sarımsak

Kimse ağızdan gelen sarımsak kokusunu sevmez ama sarımsak kesinlikle diş hassasiyeti konusunda size yardımcı olabilir. Anti bakteriyel özelliklere sahip olan sarımsak, sizi diş hassasiyetinden kurtarabilecek doğal bir üründür.

İki-üç baş sarımsağı iyice ezin. Birkaç damla suya ve ezdiğiniz sarımsaktan yarım çay kaşığı ekleyin. Şimdi bu macunu etkilenen dişlere uygulayın. Birkaç dakika kalmasına izin verin ve ardından dişinizi ılık tuzlu suyla durulayın.

Ayrıca sarımsak çiğnemek, allisin üretmeye de yardımcı olur. 2011 yılında yapılan bir araştırma, allisinin diş problemlerine neden olabilecek bakterileri öldürmeye yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

Karanfil yağı

Karanfil yağı, dişleri ve diş etlerini sağlıklı tutarken ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olur. Uzun zamandan beri karanfil, ağız enfeksiyonlarını tedavi eden ve ağrıyı azaltan antibakteriyel, antienflamatuar, anestezik özellikleri nedeniyle kullanılmıştır.

Kullanmanın en iyi yolu, badem veya hindistancevizi yağı ile karıştırıp dişe uygulamaktır. Bir süre sonra ılık suyla yıkanabilir.