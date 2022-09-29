Doğal bir sakinleştirici olan '4-7-8' yöntemi ile birkaç dakikada uykuya dalın

Doğal bir sakinleştirici olan '4-7-8' yöntemi ile birkaç dakikada uykuya dalın

Başınızı yastığa koyduktan dakikalar sonra uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek 4-7-8 yöntemi ile bu gece kolaylıkla uyuyabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler.

Harvard'da bir dakikadan kısa sürede uykuya dalmak için bulunan bu yöntem ile uykusuz gecelere veda edebilirsiniz. Nasıl mı? Sadece 57 saniyeyi belirli nefes tekniğine ayırarak uyuyabilirsiniz...

Amerikalı doktor Andrew Weil'in geliştirdiği 4-7-8 yöntemi, kısa sürede uykuya dalmaya yardımcı olan bir nefes alma tekniği.

Teknik üç noktaya ayrılmıştır:

1. 4 saniye boyunca nefes alın.

2. Nefesinizi 7 saniye tutun.

3. 8 saniye nefes verin.

Nasıl yapılır?

Temel olarak, burnunuzdan 4 saniye nefes almanız, nefesinizi 7 saniye tutmanız ve ardından 8 saniye boyunca ağzınızdan nefes vermeniz gerekir. Uykuya dalmanız gereken toplam 57 saniye boyunca bu yöntem en az 3 kez tekrarlanmalıdır.

Bu nefes alma yöntemi sayesinde, vücut yavaşlamaya ve dolayısıyla adrenalin durumlarını engellemeye, kaygıyı ve nefes almayı engellemeye yönlendirilir. Ayrıca nefes almaya odaklanmak stres ve hayal kırıklıkları üzerinde olumlu bir etki gösterir.

Kısacası, 4-7-8 tekniği, bir an için bile sizi düşüncelerinizden uzaklaştırırsa, uykunuz için yardımcı olabilir.

Uykuyu iyileştiren diğer önlemleri de almayı unutmayın:

- Hafta sonları bile her gün aynı uyku programına bağlı kalın.

- Hızlı uykuya dalmayı kolaylaştırmak için rahatlatıcı bir yatma rutini uygulayın.

- Rahat bir yatak seçin ve kaliteli yastıklar ve yatak takımları kullanın.

- Yatak odası sıcaklığını ayarlayın, ışık ve ses kaynaklarını en aza indirin.

- Yatmadan önce yarım saat veya daha uzun süre cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlarla bağlantıyı kesin.

- Yatmadan önceki saatlerde kafein ve alkol almayın.