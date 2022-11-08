Doktorlar üzerine basa basa öneriyor! Bu çorbayı içene grip uğramıyor...

Kış aylarında doğru besinleri tüketmek, olası hastalıklardan koruyor. Sağlıklı beselenen kişiler, rahat ve keyifli bir kış ayı geçirebiliyor. Peki, Hangi besin sağlık deposu?

Kasım ayının ortalarına doğru ilerlerken, pastırma sıcakları yavaşi yavaş kaybolmaya başladı. Kış yüzünü hafiften hissettiriyor diyebiliriz.

Soğuk havaların aniden bastırması ve hazırlıksız yakalanmak ise hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kışı ağır geçirmemek için, hazırlıksız yakalanmamak gerekiyor.

İyi ve doğru beslenmek, kış aylarındaki olası hastalıkların önüne geçmeye de yardımcı oluyor. Ancak doğru beslenmek isterken aşırıya kaçmamak ve dengeyi de sağlamak oldukça önemli.

Kış aylarında dengeli ve aralıklarla tüketeceğiniz paça çorbası sayesinde, sağlığınıza büyük katkılar verebilirsiniz.

Grip ve nezleden korunmak için fazlasıyla tüketilen paça çorbası, çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur.

Paça çorbasının faydaları bu kadarla da sınırlı değil. Her derde deva olan bu çorba, adeta doğal antibiyotik görevi görüyor.

Şifa deposu olan paça çorbasının faydaları şu şekilde;

Paça çorbasının faydaları

Enerji verir.

Kansere karşı korur.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini düzenler.

Saç ve tırnakların uzamasını destekler.

Yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Antiviral ve antibakteriyel etkisi ile vücudu enfeksiyonlara karşı savaşmada yardımcı olur.

Omega-3 bakımından zengindir, beyin gelişimine katkıda bulunur.

Kasların güçlenmesini sağlayarak kas ağrılarını azaltır.

Protein içeriği ile diş ve ağız sağlığı için faydalıdır.

Hamilelikte içilir mi?

Kemik sağlığı, ağız sağlığı ve saç sağlığına kadar şifa dolu bir besin olan paça çorbasının tüketiminde hamileler için uyarı yapılmaktadır.

Bunun nedeni ise paçanın sakattan elde edilmesidir. Sakatatların içerisinde toksin üreten bakteriler bulunur. Bu toksinler hamilelik döneminde fetüse zarar verebilir.