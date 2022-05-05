DSÖ: Koronavirüs kaynaklı 15 milyon ölüm yaşandı

Cenevre merkezli örgüt, son iki yılın pandemi verilerini duyurdu. Doğrudan veya dolaylı olarak koronavirüs bağlantılı 15 milyon düzeyinde can kaybının meydana geldiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin koronavirüs salgını verilerini paylaştı.

Cenevre merkezli DSÖ, son iki yılda pandemi kaynaklı "ek ölüm oranı" hesaplamasının sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının koronavirüs ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğu açıklandı.

Ölümlerin yüzde 68'i sadece 10 ülkede

Ek ölüm oranının, doğrudan koronavirüs kaynaklı ölümlerin yanı sıra virüsün sağlık sistemi ve topluma olumsuz etkilerinden ötürü ağırlaşan veya tedavisi zorlaşan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin de dahil edilerek hesaplandığı kaydedildi.

Ek ölümlerin yüzde 84'ü DSÖ'nün Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde saptanırken, toplam can kaybı sayısının yüzde 68'i sadece 10 ülkede görüldü.

Erkek ve kadınların oranı

Toplam ek ölüm sayısının yüzde 81'ini orta gelirli, yüzde 4'ünü düşük ve yüzde 15'ini yüksek gelirli ülkeler oluşturdu.

Can kayıplarının cinsiyet dağılımında erkekler toplam sayının yüzde 57'sine, kadınlar ise yüzde 43'üne tekabül etti.

"Üye ülkeler nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmalı"

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu çarpıcı verilerin küresel salgının etkisini açıkça gösterdiğini vurguladı.

AA'nın haberine göre; Ghebreyesus, "Üye ülkelerin, kriz zamanlarında temel sağlık hizmetlerini sürdürebilecek nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda DSÖ'nün üye ülkelere desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Hindistan'da yaşanan yıkıcı tablo

Öte yandan Wall Street Journal'ın haberine göre, DSÖ tahminleri, Hindistan'da koronavirüs nedeniyle 4,7 milyon insanın öldüğünü söylüyor.

Bu sayı, Güney Asya ülkesinin resmi olarak açıkladığı 524 bin civarındaki ölümden yaklaşık dokuz kat daha fazla. Habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı, yorum talebine yanıt vermedi.

Gerçek rakamlar açıklanandan daha yüksek

Birçok sağlık uzmanı ve istatistikçi de özellikle Delta varyantının geçen yıl Hindistan'da büyük yıkıma yol açması nedeniyle gerçek rakamların açıklanandan daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Hindisatn genelinde hastaneler, daha sonra evde hayatını kaybeden hastaları geri çevirmek zorunda kalmış, çoğu hastaya test uygulanmamıştı.