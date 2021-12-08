DSÖ: Omicron, 57 ülkede görüldü

Örgütten yapılan açıklamada, yeni varyantın yayıldığı ülke sayısı paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının yayılımına ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ'nün yayınladığı haftalık koronavirüs raporunda, 29 Kasım-5 Aralık arasında dünya genelinde 4 milyondan fazla koronavirüs vakası bildirildiği, bu rakamın bir önceki haftayla aynı olduğu aktarıldı.

OMICRON'UN YAYILDIĞI ÜLKE SAYISI

Koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğü duyuruldu. Omicron vakalarının çoğalması durumunda hastaneye yatışların artışa geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, geçen hafta 52 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bir önceki haftaya göre, yüzde 10'luk artış gözlendiği belirtildi.

VAKALAR 265 MİLYONA ULAŞTI

DSÖ'ye göre, 5 Aralık itibarıyla dünya genelinde toplam teyitli koronavirüs vakası yaklaşık 265 milyona ulaşırken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,2 milyonu geçti.

ÇOĞU SEYAHAT KAYNAKLI

Dünyada endişeye neden olan koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğü belirtilen raporda, "Bu ülkelerde tespit edilen vakaların çoğu şu anda seyahat kaynaklı olmakla birlikte, daha fazla bilgi elde edildikçe bu durum değişebilir. Şiddeti Delta varyantına eşit veya potansiyel olarak daha düşük olsa bile, daha fazla insan enfekte olursa hastaneye yatışların artması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Raporda bununla beraber, son 2 ayda koronavirüs hastalarından alınan yaklaşık 900 bin numunenin yüzde 98'inde Delta varyantına, sadece yüzde 1'in de ise Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

DSÖ, ayrıca mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu fakat eldeki aşıların uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"MEVCUT AŞILAR OMICRON'A KARŞI KORUYOR"

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise yaptığı açıklamada, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı koruma sağladığını bildirdi.

DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise yeni varyanta ilişkin araştırmaların birkaç hafta alacağını, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut aşıları uygulamaya devam etmeye çağırmıştı.

DSÖ'den 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, örgütün 6 bölgesinde toplam 38 ülkede söz konusu varyantın tespit edildiği açıklanmıştı.