Elmadan kiviye doğal müshil etkisi olan en iyi meyveler

Meyveler harika doğal müshillerdir ve bağırsak hareketlerinizi iyileştirmek için bunları diyetinize eklemeniz yeterlidir. Elmadan kiviye, işte doğal müshil etkisi için en iyi öneriler.

Kabızlık sık görülen bir sorundur ve nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini etkilediği tahmin edilmektedir.

Düşük lifli bir diyet, yaşlanma ve fiziksel hareketsizlik kabızlığa neden olan en etkili faktörlerdir. Kabızlık için çareler çoktur ve genellikle müshiller, dışkı yumuşatıcılar ve lif takviyeleri kullanılır.

Etkili bağırsak hareketi sağlamak için yeterince su içmek ve yeterli miktarda diyet lifi yemek önemlidir. Tembel bağırsak sendromu genellikle diyette çözünür ve çözünmez lif eksikliği ile ilişkilidir. Lif suyu tutar ve dışkının yumuşadığı ve vücuttan kolayca atıldığı kolona aktarır.

Müshil maddeler, dışkıyı yumuşatan veya bağırsak hareketlerini uyaran maddelerdir. Ayrıca bağırsak geçişini ve sindirim sisteminin hareketini hızlandırarak atıkların tahliyesini hızlandırabilirler. Genellikle kabızlığı tedavi etmek için kullanılırlar.

Peki neden birincil kaynağa, yani besinlere gitmiyorsunuz? İhtiyacınız olan şey daha fazla meyve.

İşte doğal müshil etkisi olan en iyi meyveler:

ELMA

Elmalar mükemmel bir lif kaynağıdır. Küçücük bir parça size yaklaşık 4 gram lif verir. Lif, sindirilmeden bağırsaklardan geçerek dışkı oluşumuna yardımcı olur ve düzenli bağırsak hareketlerini kolaylaştırır. Eelmalar ayrıca müshil etkisi ile bilinen pektin adı verilen belirli bir çözünür lif türü içerir. Bu bir numaralı seçenektir.

KURU ERİK VE KURU KAYISI

Kuru erik ve kuru kayısı genellikle doğal bir müshil olarak ve iyi bir nedenle kullanılır. 4 kuru erik, 2 gram lif ve günlük A vitamini ve potasyum ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 7'sini içerir. Kayısılar da benzer içeriğe sahiptir Bağırsak hareketlerini uyarır, bağırsaklara su çekerek kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ve meyve suyu seçeneğini de unutmayın.

KİVİ

Kivi özellikle lif açısından zengindir ve düzenli olarak tuvalete gitmenize yardımcı olacak harika bir besindir. Orta boy bir kivi 2 gram lif içerir. Sindirim sistemi ve bağırsak hareketlerinde hareketi uyaran bir meyvedir. Güne başlamanın harika bir yolu, kendinize bir kase kivili yoğurt yapmaktır.

ARMUT

Armut, kabızlığı çeşitli şekillerde gidermeye yardımcı olabilir. İlk olarak, parça başına yaklaşık 6 gram lif içerir. Armut ayrıca, bağırsaklara su getiren ve bağırsak hareketini uyaran sorbitolde bakımından zengindir. Ve dahası sadece sınırlı miktarlarda emilebilen bir şeker türü olan fruktoz içerirler. Kabızlık tedavisi için harikadır.

AVOKADO

Bu bir süper besindir ve çok popüler olması şaşırtıcı değildir. Kabızlıkla savaşmanıza yardımcı olabilecek besinlerle doludurlar. İçeriğindeki yüksek life ek olarak, avokadodaki yağlar ayrıca tokluğu artırarak daha az yemenize ve kilo vermenize yardımcı olur.

YASAK MEYVELER

Kalıcı kabızlık için bazı meyveler ters etki yapabilir ve durumu daha da kötüleştirebilir. Bunlar fazla miktarda nişasta içerenlerdir.

Muz

Meyvelerdeki nişasta kabızlığın artmasına neden olabilir. Olgunlaşmış muzlar ters etki yapmaz, ancak yeşil kabuklu bir muz seçerseniz kabızlık güçlenir.

Kızılcık

Kızılcıklar, kabızlık için yasaklanmış gıdalar arasında liderlerden biridir.

Ayva

Sadece taze olarak değil, aynı zamanda reçel gibi türevleri de kabızlık anında tüketilmemelidir.

Hurma

Yüksek nişasta içeriği nedeniyle kabızlık durumunda tüketilmemelidir.

Trabzon hurması

Meyvenin büzücü etkisi olduğu için kabızlık için önerilmez.

GÜNDE KAÇ KEZ TUVALETE GİDİLMELİ?

Bunu konuşmaktan hala biraz çekiniyoruz ama gerçek şu ki, bağırsak ve mesanenizin alışkanlıklarını bilmek ve sağlıklı bir ilişki kurmak ve her şeyden önce sindirim sisteminizden memnun olmak önemlidir.

Peki tuvalete kaç kez gitmek normaldir? Bedenler açısından, bir kişi için normal olan, bir başkası için normal olmayabilir. Scandinavian Journal of Gastroenterology'de yayınlanan 2010 tarihli bir araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 98'i çok farklı tuvalet alışkanlıklarına sahipti. Bazıları haftada 3 kez tuvalete gittiğini söylerken, bazıları günde 3 kez (hemen hemen her yemekten sonra) tuvalete gittiğini belirtti.

Herkes için doğru bir sayı yoktur, çünkü çoğu insanın tuvalete günde aynı sayıda ve aynı sürede gitmek için kendi rutini vardır. Normal düzenden önemli ölçüde sapma sağlıklı kabul edilebilir, ancak aynı zamanda bir mide veya bağırsak probleminin gelişimini de gösterebilir

Bir kişinin ne sıklıkla tuvalete gitti çeşitli faktörlere bağılıdır:

Sıvı alımı

Kalın bağırsak fazla suyu emdiği için yeterince sıvı almamak dışkınızı bozabilir ve çıkışını daha zor hale getirebilir.

Yaş

Kabızlık, bağırsağın yavaşlaması nedeniyle ortaya çıkar ve yaşlanmayla bağlantılıdır. İleri yaşlarda dışkı o kadar hızlı geçemez.

Hareketsizlik

Aktif kalmak, kolonun daha iyi çalışmasına ve dışkıyı bağırsaklardan daha verimli bir şekilde geçirmesine yardımcı olur.

Düşük lifli diyet

Yüksek lifli bir diyet, daha düzenli bağırsak hareketlerine sahip olmamıza yardımcı olacaktır. Liften yoksun bir diyet kabızlığa veya diğer sindirim sorunlarına yol açabilir.