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    EMA: Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş için güvenli

    Avrupa İlaç Ajansı, belirtilen yaş aralığı için daha az dozun uygulanacağını açıkladı. Aşının faydalarının, zararlarından çok daha fazla olduğu vurgulandı.
    • AA
    • 25.11.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:25
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    EMA: Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş için güvenli

    BioNTech-Pfizer şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) karar aldı.

    Aşının, 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğu duyuruldu.

    5-11 YAŞ ARALIĞINA UYGULANABİLİR

    EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu aşının halihazırda 12 yaş ve üstü için onaylanmış olduğu hatırlatılarak 5-11 yaş aralığı için uygulanacak dozun, daha az olacağı belirtildi.

    AŞININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ YAN ETKİLERİ

    Açıklamada, tavsiye kararının 2 bin kadar çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda alındığı, yan etkilerinin aşının yapıldığı bölgede ağrı ve kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı gibi diğer yaş gruplarında görülenlerle aynı olduğu aktarıldı.

    EMA: Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş için güvenli #1

    "FAYDALARI ZARARLARINDAN ÇOK"

    Yan etkilerin genellikle hafif görüldüğü ve aşılama üzerinden geçen birkaç günde geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, bu nedenlerle aşının 5-11 yaş aralığı için faydalarının, zararlarından çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

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