EMA: Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş için güvenli

Avrupa İlaç Ajansı, belirtilen yaş aralığı için daha az dozun uygulanacağını açıkladı. Aşının faydalarının, zararlarından çok daha fazla olduğu vurgulandı.

BioNTech-Pfizer şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) karar aldı.

Aşının, 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğu duyuruldu.

5-11 YAŞ ARALIĞINA UYGULANABİLİR

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu aşının halihazırda 12 yaş ve üstü için onaylanmış olduğu hatırlatılarak 5-11 yaş aralığı için uygulanacak dozun, daha az olacağı belirtildi.

AŞININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ YAN ETKİLERİ

Açıklamada, tavsiye kararının 2 bin kadar çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda alındığı, yan etkilerinin aşının yapıldığı bölgede ağrı ve kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı gibi diğer yaş gruplarında görülenlerle aynı olduğu aktarıldı.

"FAYDALARI ZARARLARINDAN ÇOK"

Yan etkilerin genellikle hafif görüldüğü ve aşılama üzerinden geçen birkaç günde geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, bu nedenlerle aşının 5-11 yaş aralığı için faydalarının, zararlarından çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.