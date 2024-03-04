Fahrettin Koca, bebeklerdeki işitme kaybına ilişkin uyardı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yenidoğan bebeklerin binde biri ila üçünde işitme kaybı mevcuttur" dedi.

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ensonhaber.com

Yenidoğan bebeklerde işitme kaybının önüne geçilebilir.

Bunun en önemli yolu ise erken teşhis edilmesi...

Bu konuda sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Koca, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Tedavinin ilk 6 ay içinde başlaması gerekiyor"