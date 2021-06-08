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    Fahrettin Koca: BioNTech aşısı için aile hekimleri devrede

    Sağlık Bakanı Koca, aşıya erişim konusunda sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 11:18
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    Fahrettin Koca: BioNTech aşısı için aile hekimleri devrede

    Koronavirüs aşılama kampanyası kesintisiz devam ediyor.

    Aşılama kapsamında Çin'de üretilen Sinovac'ın yanı sıra, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından üretilen aşılar da kullanılıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıya erişimde yeni kolaylıklar olduğunu bildirdi.

    BIONTECH AÇIKLAMASI

    Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede." dedi.

    Paylaşımının devamında Koca, "Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." hatırlatmasında bulundu.

    Fahrettin Koca: BioNTech aşısı için aile hekimleri devrede #1

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