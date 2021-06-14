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    Fahrettin Koca: Bugün 750 bin kişi aşılanacak

    Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin aşı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:39
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    Fahrettin Koca: Bugün 750 bin kişi aşılanacak

    Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı mücadelesi hızla devam ediyor.

    Randevu taleplerinde, aşılama grubuna 40 yaş üzeri vatandaşlar ile birçok iş kolunun dahil edilmesiyle yoğunluk görüldü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugün aşılanacak kişi sayısını açıkladı.

    "750 BİN KİŞİ BUGÜN EN MUTLU ANLARINI YAŞAYACAK"

    Bakan Koca, 750 bin kişinin bugün için randevu aldığını belirtti. Koca, paylaşımına, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." notunu düştü.

    Fahrettin Koca: Bugün 750 bin kişi aşılanacak #1

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