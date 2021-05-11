Euro
10.0734
-0.14%
Dolar
8.2984
0.22%
Altın
489.26
0.03%
Borsa
1.445
-1.1%
Bitcoin
474.244
0.86%
EXEN Coin
35.33
3.33%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

    Son haftalardaki vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ'ın vaka sayısı en çok azalan illerde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüsle mücadele, sonuna yaklaşılan 17 günlük tam kapanmada devam ediyor.

    Tam kapanma sonrası vaka sayılarındaki artış ve azalmalar ise yakından takip ediliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftadaki vaka sayısına ilişkin bilgilendirme yaptı.

    İSTANBUL, DÜZCE VE TEKİRDAĞ'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

    Twitter hesabından vaka sayısı en çok düşen illeri açıklayan Bakan Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." dedi.

    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı #1

    İSTANBUL'DA HARİTA YEŞİLE DÖNÜYOR

    Tam kapanmayla birlikte vaka sayısında büyük oranda düşüş görülen İstanbul'da da harita yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı.

    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı #2

    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı #3

    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı #4

    Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir