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- Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
Son haftalardaki vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ'ın vaka sayısı en çok azalan illerde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 16:06
- Güncelleme : 11.05.2021 - 16:29
Koronavirüsle mücadele, sonuna yaklaşılan 17 günlük tam kapanmada devam ediyor.
Tam kapanma sonrası vaka sayılarındaki artış ve azalmalar ise yakından takip ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftadaki vaka sayısına ilişkin bilgilendirme yaptı.
İSTANBUL, DÜZCE VE TEKİRDAĞ'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE
Twitter hesabından vaka sayısı en çok düşen illeri açıklayan Bakan Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." dedi.
İSTANBUL'DA HARİTA YEŞİLE DÖNÜYOR
Tam kapanmayla birlikte vaka sayısında büyük oranda düşüş görülen İstanbul'da da harita yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı.