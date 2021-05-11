Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Son haftalardaki vaka sayılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ'ın vaka sayısı en çok azalan illerde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele, sonuna yaklaşılan 17 günlük tam kapanmada devam ediyor.

Tam kapanma sonrası vaka sayılarındaki artış ve azalmalar ise yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftadaki vaka sayısına ilişkin bilgilendirme yaptı.

İSTANBUL, DÜZCE VE TEKİRDAĞ'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Twitter hesabından vaka sayısı en çok düşen illeri açıklayan Bakan Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." dedi.

İSTANBUL'DA HARİTA YEŞİLE DÖNÜYOR

Tam kapanmayla birlikte vaka sayısında büyük oranda düşüş görülen İstanbul'da da harita yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı.