Fahrettin Koca'ya DSÖ'den davet

DSÖ'nün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca davet edildi.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde koronavirüs ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor.

FAHRETTİN KOCA'YA DAVET

Bu haftaki brifinge 2021’in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesinde öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca davet edildi.

Koca’nın davet edilmesinde Türkiye’nin başarıyla sürdürdüğü koronavirüs mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing bugün saat 18.00 -19.00 arasında gerçekleştirilecek.

ERİŞİM İMKANLARI

DSÖ’nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek olan canlı yayına DSÖ’nün koronavirüs web sitesi ve sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek.