Fatma Ana'dan yadigar! Rahmin dostu, doğumun habercisi; Bu ot hamilelerin gözbebeği... Halk arasında sıklıkla kullanılan fatma ana eli otu, hamile kadınlar için çok önemli. Hem hamile kalmak hem de doğumunu rahat geçirmek isteyen kadınlar, bu oto kullanmayı tercih ediyor. Fatma ana eli otunun faydaları ise bu kadarla sınırlı değil.

Halk arasında hem fatma ana eli otu hem de meryem ana otu olarak bilinen bu şifalı bitki, oldukça faydalı.

Yaygın şekilde kullanılan ve faydaları saymakla bitmeyen bu ot, Güney Afrika'da sıklıkla bulunuyor.

Bu şifalı ot türünün ana vatanı Namib Çölleri olarak biliniyor. Ayrıca fatma ana eli otunun yetiştiği alanlar arasında Arabistan'da yer alıyor.

Görünüm olarak kapalı yumru şeklinde bir eli andıran bu ot, kuru dal rengindedir ve tad olarak da tarçını anımsatır.

Yağmuru deposunda tutan ve uzun süre canlılığını koruyan bu bitki, hamile kadınlar için adeta bir nimettir.

Hamile kalmak veya doğum yapmak üzere olan kadınlar bu bitkiyi mutlaka kullanmalı, yanında bulundurmalıdır.

Fatma ana eli otunun bilinmeyen faydaları!

Bu bitki, menopoz dönemlerinde veya gebelik sürecinde ihtiyaç olması durumunda kullanılabilir. Ancak bir doktora danışmanız gerekir. Eğer doktorunuz onay verirse; östrojen takviyesi olarak kullanılabilmektedir.

Çocuk sahibi olmayı düşünen erkekler, bu bitkiyi kullanarak sperm hücresi sayılarını artırabilir. Ayrıca meryem otu yardımı ile sperm hücreleri, yumurtalıklara daha kolay yerleşmektedir.

Kadınların doğurganlık özelliğini artıran bu bitki, doğum sırasında da anne adayına yardımcı oluyor.

Bu otu kullanan kadınların doğum sancılarında azalma görülür ve rahim ağzı daha rahat bir şekilde açılır.

Meryem otu doğuma girerken su dolu bir kase içerisine atıldığında yavaş yavaş açılır.Meryem otu açıldıkça annenin rahminin de açıldığına inanılır. Böylelikle, daha acısız ve ağrısız, daha rahat bir doğum yaşanmaktadır.

Ayrıca bu mucizevi ot, doğum sonrasında oluşabilecek olan rahim kanamalarını da azaltıyor. Üstelik doğumdan sonra iyileşmeye de destek veriyor ve hızlandırıyor.

Cilt yaralarına da iyi geliyor. Kür şeklinde hazırlayıp, yara olan bölgeye uygulamanız yeterli olacaktır. Yine idrar kaçırma problemi olan kişi, bu bitkiyi kür olarak uyguladığında şikayetlerinde azalma görülmektedir

Bir iki günden fazla tüketmemeniz gereken bu otu aktarlardan veya internetten satın alabilirsiniz.