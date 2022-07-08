Geçmeyen göz kızarıklığına dikkat! Kornea aşınması yaşıyor olabilirsiniz...

Kornea aşınmasının belirtilerini önceden fark edebilmek kalıcı görme kaybını önlemeye yardımcı olacaktır. İşte kornea aşınmasının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri.

Daha önce kornea aşınması yaşadıysanız, bu göz yaralanmasının ne kadar acı verici olduğunu bilirsiniz. Kornea, gözün ışığa odaklanmasına yardımcı olur, böylece net bir şekilde görmeyi sağlar. Sinirler ve sinir uçlarıyla doludur, bu nedenle küçük bir aşınma veya kesik bile dayanılmaz ağrıya neden olabilir.

Korneanın birden fazla katmanı vardır. Korneayı bir koruma katmanı olan duvar olarak düşünün; koruma katmanı çıktığında, korneanın aşınması meydana gelir. Bazı sıyrıklar küçüktür ve kendi başlarına iyileşir, ancak bazıları daha derindir ve hızlıca tedavi edilmezse korneanın iltihaplanmasına, keratite veya görme kaybına yol açabilirler.

Kornea aşınmasının nedenleri

Kornea aşınmasına birçok farklı durum neden olabilir. Korneanın çizilmesi, aşınması veya yırtılmasına neden olabilecekler arasında tırnaklar, kuru veya kirli lensler, evcil hayvanlar, gözde yabancı bir cisim, toprak, kum, kimyasallar ve gözleri kuvvetli ovuşturma yer alır.

Gözdeki herhangi bir darbe korneayı çizebilir ve aşındırabilir. Bu aşınmalara kir eşlik edebildiğinden bakteri, virüs, mantar veya parazitler nedeniyle enfekte olma riskleri yüksektir. Herhangi bir enfeksiyonu önlemek veya görme kaybına neden olmadan önce tedavi etmek için mümkün olan en kısa sürede bir göz uzmanına görünmek gerekir.

Kontakt lensler de enfeksiyon riskini artırır. Kontakt lensler, gözün önüne giden oksijen miktarını azaltır ve ayrıca insanlar genellikle gözlerine dokundukları için ve her zaman temiz ellerle dokunmadıklarından bakteriler için ideal bir ortam oluştururlar. Kornea aşınması durumunda lensler takılırlarsa enfeksiyona yol açabilirler.

Göz yaralanması geçirmeniz durumunda izlenecek adımlar şunlardır:

- Göze dokunmadan nazikçe bir koruyucu yerleştirin ve tıbbi yardım alana kadar gözün etrafına bantlayın.

- Göze gömülü olan hiçbir nesneyi çıkarmayın.

- Gözünü ovmayın.

- Aspirin, ibuprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçları kanı sulandırıp kanamayı artırabileceğinden kullanmaktan kaçının.

Kornea aşınmasının belirtileri

Kornea aşınması birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabilir. Kornea aşınmasının en yaygın belirtileri şunlardır:

Aşırı ağrı

Korneanın aşınması o kadar çok acı verir ki, gözünüzü açamayabilir veya ışığa karşı aşırı hassas hale gelebilirsiniz. Her göz kırptığınızda, göz kapağınız çiziklere sürtünür. Gözünüzü açtığınızda veya kapattığınızda ağrının daha yoğun olmasının nedeni budur. Bu ağrı, korneanızın içindeki birçok sinir ucundan kaynaklanmaktadır. Korneada ciltten yüzlerce kat daha fazla ağrı reseptörü vardır.

Yabancı cisim hissi

Kornea aşınması durumunda gözünüzde yabancı bir cisim varlığını hissedebilirsiniz. Asla bu hissi yenmek için yabancu cismi kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Bu, enfeksiyon riskini artırabilir. Gözünüzü kapalı tutun, ellerinizi yıkayın ve muayene için hemen göz doktoruna veya acil servise gidin.

Gözde kum taneleri hissi

Korneanın aşınması, gözlerde kum taneleri varmış gibi hissetmeye de neden olabilir ve sürekli batma hissi meydana gelebilir.

Kızarıklık

Korneanın aşınması gözünüzde iltihaplanmaya neden olabilir ve gözünüzün kırmızı görünmesine yol açabilir.

Görme problemleri

Korneadaki tüm aşınmalar görme durumunu etkilemez. Korneanın kenarındaki küçük bir çizik görmeyi etkilemeyecektir, ancak aşınma korneanın merkezinde bulunuyorsa, bulanık görmeye yol açabilir. Aşınma enfekte olursa, görme kaybı riski daha yüksektir.

Göz kapaklarının şişmesi

Göz kapakları, aşınmanın boyutuna bağlı olarak az ya da çok şişebilir. Çok fazla aşınma durumunda, gözlerinizi artık açamayacağınız noktaya kadar şişebilirler.

Baş ağrısı

Korneanın aşınması, esas olarak ışığa karşı artan hassasiyet nedeniyle çoğu zaman baş ağrısına neden olur.

Kornea aşınması için teşhis ve ilk yardım

Göz doktoru, korneayı mavi ışıkla inceler. Belirli bir süre sonra, aşınan alanlar görünür hale gelir. Herhangi bir yabancı cisim varsa çıkarılır ve enfeksiyon belirtileri mevcutsa numuneler alınır.

Daha derin yapıların tutulumundan şüphe duyulursa farklı muayeneler yapılır. Derin bir yabancı cisim veya göz küresinin yarası şüphesi durumunda farklı tarama türleri kullanılabilir.

Göz ağrısı veya gözde yabancı cisim şüphesi olması durumunda göz öncelikle tercihen tuzlu su veya musluk suyu ile iyice yıkanmalıdır.

Doğrudan şok veya fiziksel yanık durumunda göze herhangi bir şey uygulanmamalı ve kapalı tutularak korunmamalıdır.

Kornea aşınmasının tedavisi, duruma bağlı olarak şunlardan oluşur:

- Ağrı kesiciler.

- Korneanın iyileşmesini sağlayan 24 saat boyunca yerinde bırakılan koruyucu bir pansuman.

- Bazen oral tedavi ile birleştirilen göz damlaları, antibiyotik veya antiviral tedavi.

- Göz merhemi.

- Enfeksiyon durumunda antibiyotik göz damlalarının izlenmesi ve sık damlatılması için hastaneye yatış gereklidir.

- Delinme yarası acil ameliyat ve hastaneye yatış gerektirir.