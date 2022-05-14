Gizemli hepatit, Meksika'da da görüldü

Şimdiye kadar ABD ve Avrupa ülkelerinde görülen gizemli hepatit hastalığının Meksika'da da görüldüğü belirtildi.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 4 çocukta ilk akut hepatit hastalığının tespit edildiğini açıkladı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının ardından, gizemli hepatit hastalığı da şimdiden birçok ülkede kendini göstermeye başladı.

İlk olarak İngiltere’de 5 Nisan’da ortaya çıkan akut hepatit hastalığı, bazı avrupa ülkeleri ve ABD’nin ardından Meksika’ya da sıçradı.

İHA’nın haberine göre; Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon Eyaleti'nin Sağlık Bakanı Alma Rosa Marroquin, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında farklı yaşlardaki 4 ayrı çocukta akut hepatit hastalığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Marroquin çocukların gözlem altında tutulduğunu ve durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

Dünya çapında 50 vaka kaydedildi

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, dünya çapında 450 akut hepatit hastalığı vakası kaydedildiğini belirtti. Öte yandan ABD’de 5, Endonezya’da 5 ve Filistin’de 1 olmak üzere toplam 11 çocuğun akut hepatit hastası olduğu açıklandı.

Hastalığın belirtileri

Hastalığın sebebi henüz bilinmezken, uzmanlar adenovirüsten şüpheleniyor. Yetkililer, hastalarda en çok karın ağrısı, ishal ve kusma gibi sindirim sistemi şikayetlerinin yanı sıra ciltte ve gözlerde sarılık görüldüğünü bildiriyor.

Şimdiye kadar 20 ülkede görüldü

Akut hepatit hastalığının şimdiye kadar İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsrail, Japonya, Endonezya ve Arjantin’in de dahil olduğu 20 ülkede görüldüğü açıklandı.