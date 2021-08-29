Göz muayenesi birçok hastalığı ortaya çıkarabilir

Göz muayenesinin birçok hastalığı ortaya çıkarabileceğini ifade eden Op. Dr. Nihat Tamer hipertansiyon, diyabet ve beyin tümörü gibi birçok hastalığın muayene sırasında tespit edilebileceğini söyledi.

Düzenli göz muayenesi ile birçok hastalığa erken tanı koyarak önlem alınabileceğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, gözde damarların bir bütün olarak görülebildiğini ve bu damar yapısının damarın sertliği, kalınlığı, inceliği ve kıvrımlarıyla ilgili birçok bilgi verdiğini söyledi.

Bu damar yapısından yola çıkarak hastada kalp damar, diyabet ve tansiyon hastalığının anlaşılabileceğini belirten Tamer, "Kornea muayenesinde de yeni başlamış kolesterolü tespit edebiliyoruz." dedi.

ROMATİZMAL VE KAN HASTALIKLARI GÖZ MUAYENESİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Gözde kör nokta denilen bölgenin muayenesi sırasında beyin tümörünün de tanısının konabildiğini anlatan Op. Dr. Tamer, sarı nokta hastalığı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Sarı nokta diye tabir edilen bölgede aşırı strese bağlı bir sıvı birikmesi olur. Bu durum kişinin görmesini bozar. Bu durumu göz muayenesinde çok rahat saptayabiliyoruz. Yapılan bazı çalışmalarda bu tip depresif kişilerin yüzde 40’a yakınında rahatsızlığın görülmesinden hemen önce yüksek stres altında olduğu tespit edilmiştir."

Migren hastalığının şikayetlerinin gözle ilgili olduğunu belirten Tamer, hastaların göz polikliniğine, uçuşan cisimler, şimşek çakmaları, ışıltılar, zikzaklar, flaş ampul çakmaları, dalgalanmalar, kör noktalar, tünel görüntüsü, görme kayıpları gibi çeşitli geçici göz şikayetlerinden sonra gözü de içine alan baş ağrıları şikayetleriyle geldiklerini ve genellikle sorun migren olduğu için muayene sırasında herhangi bir patolojik durumu saptandığını söyledi.

Vitamin eksiklikleri ile tiroid, romatizmal ve kan hastalıkları gibi birçok sistem hastalıklarının ilk belirtilerinin ortaya çıktığı organın göz olduğunu söyleyen Tamer, "Özellikle graves hastalığı, gözün öne doğru fırlaması şeklinde olan tiroit hastalıklarının bir sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Romatizma hastaları ise göz kuruluğu ve kızarıklık şikayetiyle gelirler. Rutin göz muayenesini asla aksatmamalıyız." şeklinde konuştu.