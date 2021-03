Güçlü bağışıklık için C vitamini yüksek 20 yiyecek

Bağışıklık sağlığını destekleyen, kolajen üretmeye yardımcı olan ve antioksidanlarla dolu olan C vitamini bakımından zengin 20 yiyeceği listeledik.

C vitamini açısından zengin besinler genellikle meyve ve sebzelerdir. Bu günlerde C vitamini eksikliği inanılmaz derecede nadir olsa da, özellikle 18. yüzyılda denizcilerin taze meyve ve sebze tüketmeden yaptıkları aylarca süren denizaşırı yolculuklar, genellikle ciddi C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık olan iskorbüte neden olmuştu. İskorbüt hastalığı belirtileri arasında anemi, diş eti hastalığı, halsizlik ve cilt kanamaları bulunur.

Genel uzman önerilerine göre yetişkin kadınlar günde 75 miligram C vitaminine ihtiyaç duyarken, yetişkin erkekler günde 90 miligrama ihtiyaç duyuyor. İşte C vitamini zengini 20 besin ve günlük değer yüzdeleri. (Günlük değer yüzdeleri günde 90 miligram C vitamini tüketmeye göre hesaplanmıştır)

KIRMIZI DOLMALIK BİBER

Tüm renklerdeki dolmalık biberler mükemmel C vitamini kaynaklarıdır, ancak kırmızı dolmalık biber en çok C vitamini içeren türüdür. 1 su bardağı kadar çiğ kırmızı dolmak biber 190.3 mg C vitamini içerir ve günük almanız gerekn miktarın yüzde 211'ini karşılar. Kırmızı dolmalık biberler ayrıca yeşil ve sarı türlerinden çok daha yüksek seviyelerde beta-karoten içerir. Kırmızı dolmalık biberler ayrıca lif ve demir içerir.

KİVİ

1 su bardağı kadar kivi yaklaşık 166.9 mg C vitamini içerir ve tek başına günlük almanız gereken miktarın yüzde 185'ini sağlar (bu yaklaşık iki tam kiviye denk gelir). Kivi ayrıca iyi bir lif kaynağıdır ve bir miktar potasyum ve fosfor içerir.

YEŞİL DOLMALIK BİBER

Yeşil dolmalık biber, kırmızı biber kadar C vitamini içermez ancak, sadece 1 su bardağı kadarında 119,8 mg C vitamini vardır ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 133'ünü karşılar. Kırmızı biberler gibi, yeşil dolmalık biberler de biraz demir ve lif içerir, bu da onları besleyici bir besin haline getirir.

BROKOLİ

1 su bardağı kadar pişmiş brokoli, 101,2 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 112'sini sağlar. Brokoli ayrıca, 5 gram lif ve yaklaşık 4 gram protein içerir.

ÇİLEK

Çilek, C vitamini bölümünde portakallardan daha üst sıralarda yer alıyor. Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan çilekler, 1 su bardağı kadarında tam 97.6 mg C vitamini içererek günlük alınması gerken miktarın yüzde 108'ini sağlıyor. Çilekler ayrıca 3 gram lif içerir.

BRÜKSEL LAHANASI

Brüksel lahanası harika besinlerle doludur. Portakallardan daha fazla C vitamini içerirler. Pişmiş Brüksel lahanası tam 96.7 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 107'sini karşılar. Brüksel lahanası ayrıca lif ve bitki bazlı protein içerir.

PORTAKAL

Listenin yedinci sırasında portakalları ağırlıyoruz. Portakal ve portakal suyu, C vitamininin en önemli örneklerini oluştururken, okuduğunuz gibi, üstteki meyve ve sebzelerden daha az C vitamini içerirler. Ancak 1 portakal, günlük ihtiyaçlarınızdan daha fazlasını almaya yetecektir: 1 su bardağı kadar portakal tam 95.8 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 106'sını karşılar.

PAPAYA

Bu pembe-kırmızı meyvelerin 1 su bardağı kadarı yaklaşık 88.3 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 95'ini karşılar. Papaya, kırmızı rengi sayesinde, kırmızı gıdalarda (domates gibi) bulunan güçlü bir antioksidan olan iyi bir likopen ve A vitamini kaynağıdır.

GREYFURT

Portakalın daha ekşi kuzeni olan greyfurt, benzer besinler sunar. 1 su bardağı kadar greyfurt, yaklaşık 85.1 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 95'ini karşılar. Bu da onu farklı turunçgiller tüketmek istediğinizde portakallara lezzetli bir alternatif haline getirir. Pembe ve kırmızı çeşitleri, likopen ve beta-karoten kaynaklarıdır. Greyfurtun bazı anti-kolesterol statin ilaçlarına ve diğer kalp ile ilgili ilaçlara müdahale ettiği bilinmektedir. Bu tür ilaçlar alıyorsanız, diyetinize greyfurt eklemeniz gerekip gerekmediği konusunda doktorunuzla konuşun.

ANANAS

Başka bir tropikal meyve olan ananas, yüksek miktarda C vitamini sunar. 1 su bardağı kadar ananas yaklaşık 78.9 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 88'ini karşılar.

KAVUN

Daha fazla C vitamini almanın yollarını arıyorsanız, meyve gerçekten iyi bir yoldur. Kavun su içeriği sayesinde vücudunuzu sulu tutar ve 1 su bardağı kadar kavun yaklaşık 58.7 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 65'ini karşılar. Kavunlar ayrıca A vitamini, B6 vitamini, potasyum ve lif içerir.

KARNABAHAR

Brüksel lahanası ve brokoli gibi turpgillerden bir başka sebze olan karnabahar, pişmiş 1 su bardağı kadarında yaklaşık 54.9 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 61'ini karşılayan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Beyaz, mor, yeşil gibi çeşitleri bulunan karnabaharlar ayrıca lif ve K vitamini içerir.

DOMATES

Domatesler, bir antioksidan olan likopen de dahil olmak üzere birçok besinin iyi bir kaynağıdır. 1 su bardağı kadar pişmiş domates yaklaşık 54.7 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 61'ini karşılar.

MANDALİNA

Portakalın küçük kardeşi mandalina mükemmel bir atıştırmalıktır: Sulu ve tatlı mandalinaların1 su bardağı kadarı yaklaşık 52.1 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 58'ini karşılar. Mandalina ayrıca bir miktar kalsiyum, potasyum ve demir sağlar. Doğal tatlılık ve lif için yoğurda veya yulaf ezmesine dilimlenmiş mandalina ekleyin.

AHUDUDU

Sulu, tatlı ve besin değeri yüksek olan ahududular, tahıl, yoğurt ve yulaf ezmesi için mükemmel atıştırmalıklardır. 1 su bardağı kadar ahududu yaklaşık 32,2 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 36'sını karşılar. 1 su bardağı kadar ahududu ayrıca 8 gram lif içerir.

BÖĞÜRTLEN

Böğürtlen, ahudududan biraz daha az C vitamini içerir. 1 su bardağı kadar böğürtlen yaklaşık 30,2 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 34'ünü karşılar. En sevdiğiniz tahıl, yoğurt veya yulaf ezmesini, porsiyon başına yaklaşık 8 gram lif sağlayan bu antioksidan açısından zengin meyvelerle doldurun.

LAHANA

Pişmiş lahana, içerdiği C vitamini sayesinde çok güçlü bir sebzedir. 1 su bardağıkadar pişmiş lahana yaklaşık 23.1 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 26'sını karşılar. Aynı zamanda çok iyi miktarda K vitamini ve demiri içerir.

ISPANAK

1 su bardağı kadar pişmiş ıspanak, yaklaşık 17.6 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 20'sini karşılar. Ispanak ayrıca bitki bazlı demir ve potasyum için iyi bir kaynaktır. Tüm yeşil yapraklı sebzeler gibi ıspanak da mükemmel bir folat kaynağıdır ve özellikle hamileliğin erken dönemlerinde önemlidir.

YABAN MERSİNİ

Genel antioksidan gücü söz konusu olduğunda, yaban mersini harikadır. Yaban mersini ayrıca iltihapla savaşabilen anti-inflamatuar bir meyvedir. Yaban mersini onlara mavi renklerini veren antioksidanlar olan antosiyaninler açısından zengindir. 1 su bardağı kadar yaban mersini yaklaşık 14.4 mg C vitamini içerir ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 14'ünü karşılar.

KARPUZ

Karpuzlar, 1 su bardağı başına yaklaşık 12.3 mg C vitamini içerirler ve günlük alınması gereken miktarın yüzde 14'ünü karşılarlar. Karpuz ayrıca potasyum sağlar ve mükemmel bir atıştırmalıktır.